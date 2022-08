Fin da giovanissimi comprendiamo quanto risulti importante “difendersi” dalle personalità definibili cattive compagnie, quasi sempre dotate di intezioni “distruttive” coadiuvate da una scarsa moralità. Questa spesso è associata all’educazione ed al contesto di appartenenza ma in molti casi risulta esere naturalmente radicata con il carattere della persona in questione. Coloro che sono definibili “immorali” agiscono in maniera che non contempla sensibilità e non prende in considerazione eventuali effetti negativi, nei loro confronto o quelli degli altri, e anche tra gli uomini esistono molti che sono considerabili “immorali”. Sai quali sono per lo zodiaco?

Gli uomini più immorali secondo lo zodiaco. Meglio stare attenti!

Vergine

E’ dotato di una grande capacità comunicativa che pone l’uomo Gemelli in una condizione di indubbio vantaggio rispetto ad altri segni, perchè naturalmente potrebbe convincere alcune personalità a fare ciò che vuole e soprattutto a non apparire come “cattivo”, anche se le sue azioni possono essere perlomeno discutibili dal punto di vista morale.

Capricorno

Competitivo, è una vera “mina vagante” soprattutto in amore, indiffernetemente dal look e dall’atteggiamento, Capricorno potrebbe apparire intrigante e interessante per molti perchè da l’idea di vivere sempre al limite. Capricorno è anche un segno che difficilmente dice la verità ed è un ottimo bugiardo.

Gemelli

Dire “è immorale senza saperlo” sarebbe troppo, ma questa frase non è troppo lontana dal vero. Gemelli infatti segue soprattutto il proprio umore di turno, e spesso questo non comprende l’attenzione verso un determinato comportamento. Ecco perchè spesso i suoi atteggiamenti sono così incoerenti. Ma questo è fortemente condizionato dal fatto che Gemelli non segue una moralità definita.