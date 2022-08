Il termine assennato indica una personalità il più delle volte naturalmente dotata di una spiccata capacità di giudizio, ed in grado di effettuare senza sforzo ragionamenti profondi e saggi, anche se magari conosce la situazione di turno solo superficialmente. Le persone assennate sono spesso considerate mature, ma pur non essendo meno “portate all’errore”, spesso il loro modo di pensare ed agire li mette al riparo dalle conseguenze più nefaste dei propri errori. E’ normale provare una sorta di ammirazione se non attrazione verso i profili assennati, che non hanno tutti lo stesso modus operandi, come visibile dai segni zodiacali.

I 3 segni più assennati dello zodiaco. Quali sono?

Scorpione

Scorpione odia le brutte sorprese, anzi a ben vedere non ama neanche quelle positive, perchè possono nascondere delle criticità. E’ un profilo che preferisce sempre il ragionamento ed agire in maniera non avventata ma al contrario giudiziosa e perchè no, anche portata a dare lezioni da questo punto di vista, agli altri.

Sagittario

Sagittario non ama esattamente l’atteggiamento sbrigativo, e le decisioni prese in base all’umore di turno. Al contrario, ciò che pensa è il risultato di un ragionamento che sembra semplice ma che è in realtà molto complesso, anche se può dare l’idea di essere un segno istintivo. Sagittario riesce a far tesoro delle esperienze accumulate, positive quanto negative.

Bilancia

Ogni informazione che arriva nei pressi del Bilancia, viene assimilata ed interpretata a modo suo, e va ad arricchire il proprio bagaglio di esperienze. Per molti Bilancia nasce come un “foglio bianco” ed è lo specchio del contesto che occupa, per questo motivo sembra prendere sempre decisioni coerenti con la situazione.