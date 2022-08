Anche i problemi più semplici sulla carta possono rappresentare un ostacolo insormontabile a tratti se non siamo mentalmente predisposti a trovare una soluzione. Molte persone infatti sono le “peggiori nemiche di loro stesse” in quanto, a causa di motivazioni molto diversificate, non sembrano essere realmente capaci di apprendere nuovi concetti, anche se freddamente ne sono a conoscenza. Difficile definire in maniera precisa questi individui che possono essere estremamente differenti e non per forza banalmente “stupidi”. La mente umana ci porta ad esaminare accuratamente ogni profilo e anche lo zodiaco prova a “far luce” in tal senso. Ecco i segni che fanno più fatica ad imparare!

I segni che fanno fatica ad imparare! Sai quali sono?

Sagittario

Tutt’altro che ottuso, Sagittario è un segno che ha bisogno di ripetere una medesima esperienza per comprenderne appieno l’entità, anche se è negativa. Però questo non avviene sempre in breve tempo, in quanto la loro mente difficilmente acquisisce dettagli importanti da subito.

Ariete

Molto arguto e impulsivo, Ariete deve fare i conti con un’intelligenza molto diversificata e spesso si ritrova “indietro” nell’apprendimento perchè si perde in dettagli anche molto banali. Ciò scaturisce una difficoltà di fondo ad apprendere concetti che in realtà freddamente sarebbero molto semplici.

Leone

Leone non ascolta, quasi mai, e se lo fa, questo avviene in modo superficiale. L’idea che da agli altri quindi è quello di un profilo “ottuso” perchè a volte sembra di parlare con un muro quando ci si interfaccia con un Leone. La realtà è che Leone è troppo innamorato di se stesso e tende ad essere eccessivamente “fissato” su cose di poco conto.