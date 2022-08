La società alla quale apparteniamo, indifferentemente dalle nostre origini e dalle nostre posizioni, ci mette di contro a diverse forme di “certezze” sociali e morali, e anche il contesto delle opinioni tende a convergere su posizioni diffuse. Eppure fin dalla notte dei tempi alcune persone sono famose per il loro essere “ribelle” da questo punto di vista, trovandosi spesso ad andare “controcorrente” non seguendo il modo di pensare comune. Si tratta di una figura che se effettivamente autentica e una persona che ama andare contro la “massa” ed il “pensiero” comune tende a svilupparee critici ma anche supporters. Quali sono i segni zodiacali che spesso sono considerabili controcorrente.

I segni che vanno sempre controcorrente, quali sono, secondo lo zodiaco?

Cancro

Ha una morale tendenzialmente ben definita ma che spesso non si fa “modificare” più di tanto dal contesto dove si trova, senza per questo apparire ottuso e privo di motivazioni. Cancro generalmente prova ad adattare i pensieri degli altri al proprio e non il contrario, quindi questo lo porta anche a vivere delle contraddizioni vere e proprie.

Ariete

Per molti è il “ribelle” di natura, colui o colei che quasi a farlo apposta, amano andare contro corrente. In realtà spesso è il “come” queste opinioni sono evidenziate ad essere percepite come “differenti” e controcorrente se non addirittura scomode. Insomma, è anche una questione di forma.

Scorpione

Apparentemente è un tradizionalista, una personalità che si adatta al contesto con grande abilità. Si tratta di una verità a metà in quanto dipende dal contesto, Scorpione riesce ad essere molto critico nei confronti di uno specifico status quo, ma non per il puro gusto di farlo. E’ una personalità complessa e difficile da convincere.