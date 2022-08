La crema catalana: un dolce da leccarsi i baffi

La crema catalana è un dolce tipico della Spagna, nato in catalogna e da cui prende il nome, perfetto per completare un pranzo o una cena o per soddisfare la vostra voglia di golosità. Ecco la ricetta perfetta per gustarla a casa!

Ingredienti per 4 terrine

4 tuorli

85 gr di zucchhero bianco

30 gr di maizena

500 ml di latte fresco intero

1 stecca di cannella o 1/2 cucchiaino di cannela in polvere

scorza di mezzo limone

4 cucchiai di zucchero di canna grezzo

Preparazione

Con uno sbattitore elettrico montate insieme i tuori e lo zucchero bianco e quando il composto sarà ben amalgamato unite la maizena continuate a montare; per aiutarvi potete unire anche 2 o 3 cucchiai di latte per rendere più fluido il tutto. Abbiate cura che il risultato finale sia una crema liscia e senza grumi.

A parte mettete il latte in un pentolino e aggiungete le scorze del limone (pulite bene dalla parte bianca che risulta amara al gusto), la cannella e mettete sul fuoco.

Una volta che il latte inizia a bollire spegnete la fiamma e molto velocemente rimuovete le scorze di limone e la stecca di cannella, se non avete usato quella in polvere, e colate a filo il latte sul mix di tuorli zucchero e maizena. Mescolate con un cucchiaio e spostate adesso il composto in una pentola capiente per metterlo su fuoco.

Usate il fuoco più piccolo che avete a disposizione e impostatelo al minimo. Iniziate a mescolare e non smettete fino a quando la crema non inizierà ad addensarsi (fate attenzione perché è facile che il fondo possa bruciarsi se non mescolate bene) a quel punto togliete dai fornelli e versate nelle terrine monoporzione.

Lasciate raffreddare fuori dal frigo fino a quando la crema non sarà a temperatura ambiente quindi conservatele in frigorifero per almeno 4 ore prima di servire.

Al momento di servire cospargete sulla superficie cremosa di ciascuna terrina 1 cucchiao di zucchero di canna in modo omogeneo quindi usate il cannello da cucina per caramellizzarlo creando un guscio croccante sopra la crema.

Buon appetito!