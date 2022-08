Essere avventati spesso fa parte del nostro più profondo corredo caratteriale e manifesta in molti casi una tendenza coraggiosa, sprezzante e impulsiva, che costituisce l’antitesi della stabilità e se vogliamo anche della noia. Una persona avventata infatti tende a dividere parecchio i giudizi, soprattutto nei contesti dove è invece richiesta una certa dose di calma e pacatezza, e anche tra le donne più apprezzate e corteggiate non mancano diverse che sono considerabili apprezzabili perchè avventate. Quali sono quelle che lo sono maggiormente, secondo lo zodiaco?

Le donne più avventate secondo lo zodiaco sono…

Sagittario

E’ una avventata “riflessiva” per così dire, ossia non fa quasi niente senza motivo e senza averci pensato parecchio, anche se dall’esterno può sembrare molto impulsiva. In realtà la Sagittario calcola eventuali problemi che possono scaturire da una situazione, e se questi non sono insormontabili si “butta” a capofitto nelle avventure. Detesta la routine ed ha bisogno naturalmente di variare.

Gemelli

E’ ancora più estrema della Sagittario e ancora più avventata, almeno in apparenza. La Gemelli è tutta umore, decide il da farsi strada facendo e per questo è sia molto apprezzata ma anche difficile da prevedere e da controllare. Spesso per testare una nuova situazione deve “toccare con mano”.

Pesci

Quasi sorprendentemente, la Pesci si rivela assolutamente spericolata a tratti, pur essendo una donna tendenzialmente molto calma e pacata. Proprio queste due caratteristiche la portano a tratti a decidere in maniera impulsiva ed affrettata, ma al contempo non si fa problemi ad assumersi le responsabilità delle proprie azioni.