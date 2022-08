Mare di settembre: ecco le spiagge italiane più suggestive da visitare

Si sa, molte volte i viaggi migliori si fanno proprio a Settembre. Grazie alla poca presenza di turisti che invadono le spiagge, la maggior parte delle persone riesce a godersi di più il viaggio. Ma ci sono delle spiagge in cui il mare, se è possibile, diventa ancora più bello nel mese di Settembre. Ma vediamo nello specifico di quali spiagge parliamo.

La spiaggia dei conigli, Lampedusa

A Lampedusa è ancora estate. L’isola più bella del Mediterraneo vi aspetta con le sue atmosfere sospese nel tempo e con le spiagge da sogno. La spiaggia dei conigli è tra le più belle al mondo, e sarà ancora più bella e meno affollata a settembre. Percorrete la strada panoramica dell’isola, una delle migliori esperienze da provare. La spiaggia dei Conigli è una spiaggia di sabbia morbida e finissima. Al tatto sembra talco e lo confermano le tartarughe Caretta-Caretta che la scelgono per deporre le loro uova. La spiaggia si raggiunge percorrendo una scalinata scavata nella roccia che dalla strada scende giù fino al mare. Dall’alto sembra già di essere ai Caraibi: la spiaggia è bianchissima e le sfumature celesti lasciano intravedere l’incredibile trasparenza anche da lontano.

Otranto, Puglia

La città fortezza della Puglia è il posto perfetto per esplorare il Salento che in questo periodo è meraviglioso. Avrete modo di scoprire le più belle della zona in perfetta solitudine. Ad esempio, nei pressi di Otranto, avrete l’opportunità di visitare una delle spiagge più belle. Stiamo parlando della Baia dei Turchi. Questo è un vero e proprio paradiso dalla sabbia bianca, gli scogli color ocra e le acque limpidissime. Baia dei Turchi è un’insenatura a ferro di cavallo dove si narra che siano sbarcati i guerrieri turchi nel corso della battaglia di Otranto. Raggiungete la spiaggia incontaminata, perfetta per chi vuole praticare surf.

Ischia, Napoli

L’isola verde è perfetta per chi ama mare e natura spettacolare. Con le sue terme le sue spiagge paradisiache, Ischia è l’isola perfetta per un weekend a settembre. Lungo la costa troverete spiagge per tutti i gusti, dalle distese di sabbia, alle spiagge di ciottoli, alle calette isolate che fanno da cornice ad un ambiente naturale incredibile, caratterizzato da numerosi bacini, sorgenti di acqua termale e fumarole, monti e colline. Una delle spiagge più belle dell’isola è la spiaggia di San Francesco. La spiaggia si trova a Forio, ed è una delle più belle dell’isola specie per i tramonti infuocati. Questa è circondata da cactus e vegetazione, è incastonata nel tratto di Punta Caruso. Inoltre, è caratterizzata da una distesa di sabbia bianca che si getta in acque color smeraldo.