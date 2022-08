Le zanzare sono un reale problema. Non tutti vogliono risolvere il problema di un’infestazione usando dei prodotti chimici come gli insetticidi, ma non sempre i rimedi naturali sono capaci di avversare un’ondata di insetti. Nel caso delle zanzare, però, non scarseggiano le soluzioni efficaci, ma dovrete armarmi di prodotti specifici per mettere in atto una o più contromisure in grado di assicurarvi i risultati desiderati.

In casa o presso ambienti al chiuso, le zanzariere saranno in grado di esservi d’aiuto, limitando il traffico degli insetti. Non mancano, però, altre soluzioni efficaci e specialmente prive di sostanze chimiche. Oltre alle comunizanzariere, oggi vedremo assieme insieme i rimedi antizanzare naturali più comuni.

Metti questa sostanza in un bicchiere e dici addio alle zanzare: geniale

Per combattere la classica invasione estiva di zanzare potrete iniziare acquistando delle piante particolari, il cui profumo opera come repellente. Certe potrebbero già essere divostra proprietà se siete amanti delle spezie o dei profumi intensi e gradevoli. Difatti, tra le piante antizanzare più frequentiritroviamo la menta, il timo, il rosmarino, la lavanda, la citronella, i comunissimi gerani oltre a melissa, basilico, eucalipto, calendula e piretro. In cima alla lista, però, si trova la catambra, moltoefficace per il proprio raggio d’azione in maggior misura esteso rispetto alle altre piante.

Similmente piacevoli e abbastanza efficaci sono le candele, un altro prodotto semplice da reperire a costi bassi e che troviamo un po’ in tutte le case. Non stiamo parlando di decorazioni per la casa ma di candele alla citronella, esempio di antizanzare naturale talmente comune da essere reperibile anche nei supermercati.

Ma veniamo adesso al metodo più efficace e del tutto naturale per scacciare via le zanzare. Createuno antizanzare naturale fai da te, soluzione repellente sempliceda realizzare acquistando tutto l’occorrente (acqua distillata, acqua di amamelide, glicerina vegetale e oli essenziali). Il risultato ottenuto da questa miscela potrà essere collocato in un bicchiere e posto nelle zone dove potrebbero penetrare questi insetti per evitare che le zanzare si avvicinino, dato che l’odore tenderà a disorientarle, prevenendo qualsiasi puntura.

In alternativa, l’olio essenziale potrà unicamente essere sciolto con dell’acqua all’interno di un contenitore di vetro per diffondere l’odore nell’ambiente circostante. Sì a citronella, limone, geranio e lavanda, fragranze agevolmente reperibili sul mercato. Ecco dunque il miglior rimedio naturale per allontanare le zanzare.