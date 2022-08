Fin dagli albori del concetto di agricoltura, gli esseri umani dall’antichità e anche oggi hanno posto grande eattenzione alla produttività del terreno, in quanto una volta che la totalità delle civiltà antiche ha iniziato a “stazionare” in luoghi definiti, con l’aumento della popolazione l’attenzione da parte degli agricoltori si è spostata sulle tecniche di produttività del terreno, con le diverse forme di concime.

Per concime si fa ovviamente riferimento ad una serie di prodotti concepiti per aumentare la produttività e l’intensità del raccolto, e non a caso molte delle civiltà più antiche e prospere si sono sviluppate in territori particolarmente fertili. In commercio esistono concimi, anche naturali, estremamente specifici perchè ogni vegetale ha un determinato bisogno di sostanze, ma spesso la semplicità risulta essere la migliore soluzione. Ecco come realizzare un concime efficace totalmente naturale e fatto in casa.

Nessuno lo sa, ma il concime naturale fai da te è il migliore: ecco come farlo

Non esiste una sola tipologia di concime “fai da te”, ma per l’appunto a seconda della nostra disponibilità di risorse e soprattutto il tipo di pianta, è consigliabile fare delle “prove”.

Spesso sono le sostanze che sono considerate come “scarti” o residui a contenere un importante numero di nutrienti per le nostre piante. Spesso si fa ricorso a bucce di banane (e altre tipologie di frutta), ma anche gusci di uovo oppure la comune cenere del camino o delle sigarette. Basta sviluppare un mix composto da 2/3 terriccio e il resto cenere, mescolarlo bene ed aggiungerlo alla nostra pianta.

Anche i fondi di caffè, tè, foglie secche, sopratutto se lasciate “fermentare” risultano essere molto efficaci, anche in “mix” come bucce di verdura e altre rimanenze, oltre ad alghe, tarassico, e qualsiasi forma di verdura, come anche l’ortica. E’ sufficiente aggiungere tutto in una pentola di acqua e lasciarla sul fuoco con gli ingredienti. Una volta portato all’ebollizione, bisogna togliere dal fuoco la soluzione una volta lasciata freddare, aggiunta direttamente come nutrmento del terreno.