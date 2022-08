Oroscopo Paolo Fox domani, 27 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 27 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 27 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un fine settimana piuttosto nervoso, per colpa di una Luna dissonante. Meglio avere prudenza nei rapporti con gli altri. Ti converrà rimandare ogni appuntamento o discussione a lunedì prossimo. In amore ti converrà chiarire prima del 5 settembre, perché poi dovrai fare i conti con una Venere contraria.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potrai contare su una magnifica Luna: approfittane, per dare spazio all’amore, recuperare la passionalità. Stai ritrovando buone prospettive per il futuro, anche se non mancano di certo le battaglie da affrontare. Con Giove contrario devi faticare per ottenere ciò che desideri. Per fortuna non mancano le capacità di fare buone strategie e di agire. Forse, però, dovresti imparare a farti scivolare qualcosa addosso. Non devi sempre prendere le difese di tutti.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani Venere opposta potrebbe portarti ancora piccoli contrasti. Se hai iniziato un progetto nelle settimane passate potrebbe non andare avanti. Comunque non si tratterà di problema insuperabili. Sfrutta questo periodo particolare per il futuro, per capire cosa funziona e cosa no. Gli ultimi due giorni di agosto potrebbero regalarti delle soddisfazioni nel lavoro.

Oroscopo domani: Pesci

Domani e domenica avrai il Sole e la Luna in opposizione. Avrai bisogno di prudenza doppia. Sul fronte lavorativo stai affrontando alcuni squilibri. Mancano garanzie e forse sei stanco di fare sempre le stesse cose. Chi ha lanciato più progetti è probabile che non stiano andando tutti bene. Dovrai portare avanti il più affidabile. Cautela in amore. Dovresti discutere, chiarire cosa non va entro e non oltre il 5 settembre: senti per caso di aver dato più di quanto tu abbia ricevuto?