Pulizia delle persiane: ecco la guida sui detergenti corretti in base al materiale

La pulizia delle persiane va fatta con una certa frequenza. Le persiane sono esposte ogni giorno a diversi agenti esterni: dalla pioggia al sole, dallo smog all’umidità e alla polvere. Averne cura e necessario, se vuoi che durino a lungo! Non pensare di cavartela con la sola acqua. A seconda del materiale con cui sono state realizzate, le persiane vanno pulite con prodotti diversi.

Pulizia delle persiane: i detergenti corretti da usare

È importante non trascurare la pulizia delle persiane. A prescindere dal materiale di cui sono fatti, i serramenti vanno lavati con frequenza, perché sono la parte della tua casa esposta agli agenti atmosferici, alla polvere e all’inquinamento. Nelle righe seguenti ti sveleremo i migliori prodotti da utilizzare, per pulire le persiane, a seconda del materiale con cui sono state realizzate.

Pulire le persiane in legno

Le persiane in legno vanno pulite e spolverate con regolarità. Altrimenti, se lascerai accumulare i granelli di polveri misti allo smog, rischierai di ritrovarti incrostazioni, dure da rimuovere. A quel punto, se gratterai energicamente per eliminare la sporcizia, potresti graffiare il legno e rovinarlo.

Ecco perché dovrai adottare la buona abitudine di spolverare le persiane in legno, una volta a settimana, servendoti dell’aspirapolvere o di un panno antistatico. Ogni mese, invece, ti converrà lavarle a fondo usando detergenti non aggressivi. Andrà bene una miscela di acqua tiepida e poche gocce di un sapone per i piatti, possibilmente ecologico.

Quando pulirai le persiane di legno in profondità, sarebbe meglio aiutarsi con un vecchio spazzolino da denti che arrivi negli angoli più nascosti. Non usare mai panni ruvidi che possano rovinare il legno. Meglio optare per un panno in microfibra.

Dopo una pulizia accurata, potrai dare una passata di olio paglierino che nutra il legno e restituisca l’antico splendore alle tue persiane.

Come pulire le persiane in PVC

Le persiane in PVC sono decisamente più resistenti e facili da gestire, ecco perché sono una scelta sempre più diffusa. Proprio come i serramenti in legno, anche il PVC può sporcarsi di polvere e smog. Ti converrà cominciare con una spolverata generale, usando un semplice panno pulito.

Poi, potrai pulire le persiane in PVC usando una semplice miscela di acqua e un normale detersivo. Le macchie e gli aloni più ostinati potranno essere eliminato con l’alcol denaturato. Strofina con vigore un panno morbido, finché la macchia non sarà sparita del tutto.

La pulizia delle persiane in alluminio

Le persiane in alluminio, proprio come quelle in PVC, richiedono poca manutenzione, ma non per questo dovrai trascurarle. Come ogni serramento, sono esposti ogni giorno a molti agenti esterni e tendono a impolverarsi e sporcarsi con facilità.

Nonostante la loro robustezza, dovrai evitare di lavarle con aceto o alcol. Questo tipo di prodotti potrebbe togliere la verniciatura e sciupare l’aspetto delle tue persiane. Meglio trattarle con il bicarbonato di sodio o del sapone di Marsiglia. Se opterai per la seconda soluzione dovrai risciacquare, mentre una miscela di acqua tiepida e bicarbonato di sodio ti costerà meno sforzo.