Questa si conferma la Regione con il mare più pulito d’Italia del 2022

Con l’arrivo dell’estate, del caldo e del bel tempo milioni sono gli italiani, e non solo, che decidono di passare le proprie ferire in vacanza al mare. La Puglia è una delle mete più scelte per trascorrere l’estate, che sia in famiglia o con amici. Questa splendida regione si conferma quella con il mare più pulito d’Italia. Ma dove sono le spiagge più belle e pulite?

In Puglia il mare più pulito d’Italia

Come ogni anno, infatti, le acque balneabili in giro per l’Italia vengono sottoposte a dei controlli periodici per garantire la sicurezza dei bagnanti e, dalle analisi, viene stilata una speciale classifica dei mari più puliti. Nel 2022, secondo i dati raccolti dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, le acque più pulite in assoluto si trovano in Puglia. Il mare pugliese, infatti, è stato dichiarato pulito al 99%, facendolo balzare in cima alla classifica delle acque eccellenti in Italia.

Le Maldive del Salento

Mare incredibilmente limpido, trasparente e piatto che abbraccia tutte le sfumature e le tonalità dall’azzurro al blu. La sabbia è fine e bianca, la cui composizione speciale la rende unica. Una macchia mediterranea folta e rigogliosa, che isola questo paradiso da qualunque contaminazione umana, un vero e proprio paradiso. Le Maldive del Salento, nel comune di Pescoluse, sono sicuramente tra le spiagge più belle del Salento e d’Italia, uniche nel suo genere. Centinaia di turisti ogni anno scelgono le Maldive del Salento e tutti quelli che ci vanno in vacanza una volta, vi ritornano inevitabilmente. Inoltre, nonostante Pescoluse non sia la capitale della movida salentina, potrete raggiungere con tranquillità ed in pochissimo tempole più vivaci località del Salento.

Torre dell’Orso

Torre dell’Orso è una delle più belle località balneare della costa adriatica del Salento. Un luogo suggestivo e unico nel suo genere, famoso anche per la sua sostenibilità turistica. Torre dell’Orso rientra nelle Marine di Melendugno, area tra le più gettonate per le vacanze estive, soprattutto durante l’estate 2022. Lo scorcio più famoso di questa città è quello dei due faraglioni, noti anche come le Due Sorelle. A pochi chilometri da Torre dell’Orso vi consigliamo di visitare Roca Vecchia, che con la sua suggestiva Grotta della Poesia, una vera e propria piscina naturale, tra le spiagge più belle della Puglia.

Faraglioni di Sant’Andrea, Otranto

Se siete amanti delle spiagge selvagge ed incontaminate, a pochi chilometri da Otranto, troverete la spiaggia perfetta per voi. La spiaggia di Sant’Andrea è famosa per i suoi faraglioni che emergono dalle acque azzurre del mare, in cui si riflettono. I Faraglioni di Sant’Andrea sono una vera e propria opera d’arte, dalle cui rocce bianche ed alte è possibile tuffarsi. Tra tutti i faraglioni, il più famoso è l’Arco degli Innamorati, che regala delle viste mozzafiato, sopratutto al tramonto.