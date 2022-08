Questi sono i cani più fedeli e affezionati all’uomo: ecco la classifica

Tantissime persone, prima di adottare un cane in famiglia, effettuano alcune ricerche per capire quale razza sia più affettuosa delle altre. Si sa, di per se i cani sono tutti affettuosi, ma ci sono delle razze che hanno questa predisposizione. Soprattutto quando ci sono in famiglia dei bambini piccoli, è importante scegliere un fedele amico a quattro zampe dolcissimo ed ubbidiente. ​Vediamo quali razze sono più fedeli e più affezionati all’uomo.

Il Golden Retriever

Fra le razze più affettuose con l’uomo non può mancare il Golden Retriver. Già osservandolo si riesce a percepire quella sua indole pacifica e docile. In effetti il suo aspetto lo fa assomigliare ad un gigantesco peluche che racchiude sotto al suo pelo una enorme voglia di dolcezza. La sua personalità può definirsi un perfetto mix tra tranquillità ed iperattività. Ottimo il suo rapporto con i bimbi, anche molto piccoli. Ha un altissimo grado di tolleranza e non si stancherebbe mai di giocare con loro. ​ ​

Il Boxer

A dispetto della sua mole piuttosto importante infatti, non si tira mai indietro davanti a una carezza o un complimento ed elargisce un amore incondizionato verso tutti i membri della famiglia.Scegliere di portare in famiglia un boxer significa optare per un cane che sarà un eterno cucciolone. Non importa se ha pochi mesi di vita oppure sette/otto anni. Si comporterà sempre allo stesso modo. Vi basterà assentarvi anche solo pochi minuti per ricevere le sue feste una volta che rientrerete in casa. Scodinzolante, con lo sguardo più tenero al mondo, lui sarà sempre lì ad attendervi davanti alla porta di casa in attesa di ricevere una vostra coccola.​ ​

Il carlino

Il carlino è considerato da molti un esemplare di cane perfetto per vivere in ambienti in cui vi sono dei bambini. In effetti il loro carattere socievole permette loro di adattarsi senza alcun problema anche in piccoli appartamenti. Anche solo osservandolo si prova la sensazione di volerlo accarezzare e coccolare. Quel senso di allegria e felicità che trasmette il Carlino lo rende la razza di cane ideale per chi desidera avere al suo fianco un fedele amico a quattro zampe che trasmette sensazioni di positività. Il Carlino non si mostra quasi mai aggressivo. Tende a reagire solo nel caso in cui avverta la presenza di un pericolo per uno o più componenti della sua famiglia.​

Il pastore tedesco

Di dimensioni considerevoli, un coraggio fuori dal comune e la capacità di elargire affetto ad ognuno dei componenti della sua famiglia. Questo potrebbe essere il biglietto da visita del Pastore Tedesco, una razza di cani molto amata ed apprezzata per le sue eccellenti qualità. Facilissimo da addestrare, grazie alla sua personalità equilibrata e ad una fervida intelligenza, il pastore tedesco, può diventare un ottimo cane da guardia ed essere utilizzato per difendere la famiglia di cui fa parte, in quanto non esiterebbe a dare la sua vita per ognuno di loro. Ottimo anche in nuclei familiari con bambini, il Pastore Tedesco sa dimostrarsi molto calmo, paziente e con un elevato livello di tolleranza durante i loro giochi.