Ribollita: ecco la ricetta tradizionale toscana!

La ribollita è un tipico piatto della tradizione toscana che si consuma solitamente in inverno ma che va bene ogni volta che vi va; anche se è un piatto povero di origina contadina è senza dubbio ricchissimo di gusto e bontà. Ecco la ricetta perfetta per ricrearla a casa vostra!

Ingredienti per 4 persone

400 gr di fagioli cannellini o borlotti secchi

200 gr di cavolo nero

200 gr di patate bianche (ma vanno bene tutti i tipi)

120 gr di verza

120 gr di bietola

260 gr di pane raffermo toscano (un pane casereccio a base di farina 0 e lievito madre senza sale va bene ugualmente)

1 l di brodo vegetale

50 gr di concentrato di pomodoro

1 carota grande

2 coste di sedano

1 cipolla grande

Rosmarino

Timo

Aglio

Sale

Pepe

Olio evo

Preparazione

La notte prima mettete a bagno i fagioli in acqua fredda; passate 12 ore scolateli e metteteli a bollire in un tegame con abbondante acqua e 2 rametti di rosmarino. Una volta cotti scolateli e teneteli da parte.

Lavate e pulite le verdure, tagliate cavolo, verza e bietola a strisce e le patate in piccoli pezzi di circa 3-4 cm; tritate carota, cipolla e sedano e metteteli a scaldare con un filo di olio in una pentola piuttosto capiente. Aggiungete le patate e rosolatele per qualche minuto insieme al soffritto tenendo la fiamma medio-bassa; unite il cavolo, la verza e la bietola e lasciate stufare per un paio di minuti, aggiungendo un cucchiaio di acqua quando necessario. A questo punto versate il concentrato di pomodoro ed il brodo dentro la vostra pentola e fate cuocere a fuoco lento per circa 50-60 minuti, controllando di tanto in tanto che non si bruci.

Mentre le verdure cuocciono saltate i fagioli in una padella per 5-10 minuti con un filo di olio, un rametto di timo tritato e uno spicchio di aglio, aggiustate di sale e pepe e metteteli da parte.

Tagliate il pane a tocchetti e quando saranno passatti i 50-60 minuti aggiungeteli alla minestra insieme ai fagioli; mescolate bene tutto e lasciate raffreddare. Una volta a temperatura ambiente conservate in frigorifero fino al giorno successivo.

Prima di servire riscaldate la ribollita e al momento di servire nei piatti condite con un filo di olio.

Buon appetito!