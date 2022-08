Riparte il Reggia Express, la locomotiva storica con destinazione Reggia di Caserta

Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta. In questo modo, avrete l’opportunità di vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con l’acquisto del biglietto con soli pochi euro.

Viaggiare su una locomotiva storica

Viaggiare su un treno storico, immersi in un’altra epoca, fino a raggiungere l’opulente e sontuosa Reggia di Caserta. Da domenica 26 giugno è possibile grazie al convoglio Reggia Express, che collegherà Napoli alla residenza estiva dei Borbone in altre due altre. La locomotiva, con le sue carrozze degli anni ’30, partirà dalla stazione di Napoli centrale e in un viaggio di mezz’ora raggiungerà la stazione di Caserta. Nelle immediate vicinanze turisti e cittadini troveranno l’ingresso della Reggia. L’iniziativa è promossa da Acamir (Agenzia campana mobilità Infrastrutture e reti) e Fondazione Fs. Questo per favorire la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. Con una locomotiva elettrica E626 e le storiche carrozze Corbellini e Centoporte, il treno d’epoca 96010 conduce i visitatori alla bellissima Reggia, detta anche la “Versailles italiana”, la residenza reale più grande al mondo.

Gli orari di partenza

Con una locomotiva elettrica E626 e le storiche carrozze Corbellini e Centoporte, il treno d’epoca 96010 parte una volta al mese. Precisamente ogni seconda domenica del mese, parte dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale intorno alle 10.00 per arrivare, in soli quaranta minuti, alla bellissima Reggia, detta anche la Versailles italiana.

I biglietti del Reggia Express

Per viaggiare a bordo del treno storico si dovrà acquistare un biglietto. Se deciderete di acquistare il biglietto di andata e ritorno potrete usufruire di una speciale riduzione sul biglietto d’ingresso alla Reggia di Caserta. Infatti, il biglietto per visitare il complesso. Ovvero avrai l’opportunità di visitare gli Appartamenti, il Parco e il Giardino Inglese, vi costerà soltanto 10 euro, oppure 11 euro se acquisterete online. I biglietti potranno essere acquistati sui canali di vendita Trenitalia, nelle agenzie di viaggio abilitate e anche a bordo del treno, senza che vi venga applicato nessun costo aggiuntivo. Anche quest’anno la Reggia di Caserta, istituto museale del Ministero della Cultura, ha dedicato all’iniziativa un biglietto speciale «Reggia Express» a tariffa ridotta ai soli viaggiatori del treno storico.

Piccola curiosità

Progettate per treni locali con forte affollamento e palesemente derivate dalle diligenze, le carrozze del treno storico hanno numerose porte per ogni fiancata. Furono tra le prime carrozze italiane a cassa metallica, anche se ottenute dalla trasformazione di quelle con cassa a legno preesistenti. I sedili interni di legno offrono 78 posti.