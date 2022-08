Scarpe in lavatrice: ecco la tecnica infallibile per lavarle senza rovinarle

Le scarpe in lavatrice possono essere pulite e disinfettate grazie a un metodo semplice ma allo stesso tempo infallibile. Teniamo un paio di scarpe preferite nascosto in un armadio, per poi tirarle fuori una o due volte l’anno? Se è così, non siamo gli unici. Ci sono molti feticisti di scarpe che le trattano come un vino pregiato, conservandole per le occasioni speciali e mantenendole in condizioni ottimali.

Tuttavia, questo non significa che dobbiamo continuare a comprare nuove paia di scarpe non appena le nostre si rovinano o si macchiano. Esistono alcuni semplici consigli e trucchi che possono aiutare a prolungare la vita e la lucentezza delle nostre scarpe preferite. Seguendo questi semplici trucchi, possiamo prenderci cura delle scarpe e prolungarne la durata.

Prima della lavatrice: spazzolatura a secco per rimuovere lo sporco

Il modo migliore per rimuovere lo sporco è una spazzola a secco. Questa operazione può essere eseguita ogni paio di settimane o ogni mese se si indossano spesso le scarpe. Per prima cosa, spazzoliamo l’interno della scarpa con una spazzola pulita e asciutta per rimuovere lo sporco accumulato, prestando particolare attenzione alle scanalature e alle pieghe della suola.

Quindi spazzoliamo il tessuto della scarpa, facendo attenzione a muovere in senso circolare per evitare che si rovinino le fibre. Infine, spazzoliamo le cuciture della scarpa per rimuovere eventuale sporcizia. L’operazione va sempre fatta prima di mettere le scarpe in lavatrice. In caso contrario lasceremo una lavatrice sporca e sarà difficile togliere terra e sassi dal comparto di lavaggio.

È possibile rimuovere molte macchie dalle scarpe, ma ce ne sono alcune che sono molto più difficili da eliminare. Alcuni consigli generali per rimuovere le macchie dalle scarpe includono l’uso di una spazzola per strofinare delicatamente la macchia dalla scarpa, l’uso di un panno asciutto per tamponare la macchia e l’uso di un po’ di acqua e sapone per strofinare il resto della macchia.

Quando si tratta di macchie specifiche, ce ne sono alcune che sono molto più difficili da rimuovere. Possiamo usare dei detergenti aggressivi solo se sappiamo che le scarpe sono resistenti altrimenti rischieremo di rovinarle. Spazzola, detergente neutro e un panno in microfibra saranno i nostri alleati per eliminare ogni tipo di macchia.

Scarpe in lavatrice

Mettiamo le scarpe all’interno di un sacchetto per indumenti dopo che le abbiamo ben spazzolate e abbiamo tolto lo sporco in eccesso. Non mescoliamo altri capi di abbigliamento ma facciamo una lavatrice solo per le scarpe, magari approfittando per lavare le scarpe del partner o dei figli. Aggiungiamo alla vaschetta dell’ammorbidente solo dell’aceto di vino bianco per disinfettare le scarpe. Nel cestello, invece, aggiungiamo mezza tazza di bicarbonato di sodio.

Se sono rimasti dei residui di macchia si toglieranno grazie all’efficacia pulente del bicarbonato di sodio. Una volta che il ciclo di lavaggio è terminato mettiamo le scarpe ad asciugare nell’asciugatrice o direttamente nello stendino, all’aperto. Non mettiamo le scarpe sotto la luce diretta del sole ma un po’ all’ombra così che non si rovinino i colori. Alla fine sembreranno come appena acquistate!