L’estate è indiscutbilmente la stagione preferita dagli italiani e non potrebbe essere altrimenti sia culturalmente che geograficamente, vista la collocazione del nostro paese, anche se la bella stagione porta con se numerosi ospiti sgraditi che generalmente sono malvisti da noi esseri umani come le zanzare, i fastidiosi insetti parassiti che sono famosi e disprezzati proprio per l’invadenza e il fastidio che operano. Si tratta di insetti molto antichi, che gli esseri umani hanno imparato a conoscere e “scacciare” oltre che tenere lontani attraverso vari sistemi, sia molto tecnologici che strutturalmente semplici. Uno di questi prevede di “sbarrare l’accesso” agli insetti attraverso la zanzariera, una forma di struttura a rete, sviluppata soprattutto in materiali sintetici, generalmente collocata in prossimità di porte e finestre. Trattandosi queste di zone di “passaggio”, una zanzariera può danneggiarsi. Come si può riparare una zanzariera strappata?

Se la tua zanzariera si è strappata, ecco come ripararla in autonomia

Dipende dal danno, ovviamente. Sul web esistono vari kit che permettono di effettuare una riparazione fai da te in maniera efficace ma è possibile provvedere in autonomia con quache accorgimento.

Se il danno è molto ridotto nelle dimensioni, è sufficiente agire di colla, ma non una qualsiasi, bensì una adibita alla riparazione di gommoni in PVC, che è particolarmente resistente e flessibile. Dopo aver pulito accuratamaente la parte da riparare, è sufficiente stendere un po’ di colla in corrisondenza nel danno con un pennello, ed aspettare che asciughi.

Qualora il danno risulta essere più grande o magari meno regolare nei bordi, bisogna fare ricorso ad un metro, forbici e del nastro adesivo per zanzariere, prodotto specifico per questa forma di piccole riparazioni. L’operazione è molto semplice, basta tagliare l’area corrispondente alla grandezza del danno a mo di “toppa”, avendo l’accortenza di tagliare una porzione di nastro adesivo leggermente più grande così da aderire sufficientemente bene sui bordi.

Se il danno è veramente ampio e non siamo intenzionati a sostituire l’intera zanzariera, la soluzione più saggia prevede l’utilizzo di toppa a rete per zanzariere, nastro adesivo di carta, forbici e una speciale toppa a rete per zanzariere.