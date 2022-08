Può capitare di dover cambiare un abbonamento del Telepass online, magari perché è stata cambiata un auto, o semplicemente perché se ne vuole aggiungere un’altra. Si può infatti aggiungere solamente un’altra targa all’abbonamento precedente sottoscritto. Farlo è davvero semplice, infatti si può fare online ma anche in un Punto Blu. Ovviamente però si deve pagare. Questo pagamento può avvenire anche tramite bonifico o carta di credito dal tutto il mondo.

Telepass, posso usarlo su più di un’auto? Ecco la risposta

Una cosa importante da sapere è che non si può spostare semplicemente il Telepass da una macchina all’altra, senza dichiararlo. Si deve infatti, per forza fare la pratica. Anche se al casello, le sbarre si alzano, con la macchina non associata al Telepass, a casa del proprietario arriverà la multa. Inoltre, oltre alla multa, il proprietario del Telepass dovrà pagare anche tutta la tratta.

Allo stesso dispositivo e quindi con un solo abbinamento si possono collegare fino a due automobili. La stessa cosa vale anche se si tratta di motocicli. Quando si ha una terza macchina, si vede sottoscrivere un terzo abbonamento e quindi un nuovo Telepass, che non è collegato per niente al primo abbonamento fatto per le due auto precedenti. Anche in questo caso, si possono associare fino a due macchine.

Come abbiamo detto anche prima per aggiungere l’altra targa in un secondo momento, basta andare su tipo internet Telepass, dove bisogna accedere alla propria area personale. Questo si può fare anche tramite app. Inoltre, si può insieme tramite computer ma anche, se è più comodo, con lo smartphone. Basterà andare in “Dispositivi e Targhe” e inserire al dispositivo 2 targhe. Si consiglia di aggiungere la targa il prima possibile così da poterne usufruire subito e saltare le cose autostradali.

In ogni caso, bisogna sempre ricordarsi di non usare il dispositivo tu veicoli non associati ad esso.