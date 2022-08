Ti svegli in piena notte e non riesci a muoverti? ecco cosa significa

Se ti svegli in piena notte e non riesci a muoverti protesti soffrire di una patologia molto comune, chiamata paralisi del sonno. Che tu ci creda o no, la paralisi è una parte naturale del ciclo del sonno. Però, se ci svegliamo all’improvviso in questa fase subiamo una sorpresa alquanto spaventosa. La cosa migliore da fare è cercare di mantenere la calma. Alla fine, il corpo si sveglierà e sarai di nuovo in grado di muoverti.

Ricordati che la paralisi del sonno non significa che stai impazzendo: la maggior parte delle persone la sperimenta a un certo punto della propria vita. Esistono molti modi per affrontare e, persino attenuare, gli effetti di questo fenomeno. Come le tecniche di respirazione, le visualizzazioni che controllano in maniera attiva l’esperienza. Con la pratica e il tempo, riuscirai a superare la paura e a vedere la paralisi del sonno come una parte normale del ciclo del sonno.

Che cos’è il fenomeno della paralisi del sonno?

La paralisi del sonno è l’incapacità di muoversi o parlare durante l’addormentamento o il risveglio. Questo stato può durare pochi secondi o fino a un minuto, durante il quale una persona può avere allucinazioni vivide. La paralisi del sonno è normale e molto comune; fino al 40% delle persone la sperimentano a un certo punto della loro vita.

Esistono due tipi di paralisi del sonno:

la paralisi da svegli, che si verifica durante l’addormentamento;

la paralisi da sonno, che si verifica durante il risveglio.

La paralisi da svegli è scatenata dalla privazione del sonno, dallo stress, da orari di lavoro irregolari, da farmaci e da disturbi del sonno, come la narcolessia. La paralisi del sonno non ha una causa nota, ma si ritiene che sia innescata da anomalie nel collegamento tra il cervello e i muscoli e si verifica più spesso di quanto pensiamo.

Quali sono le cause della paralisi del sonno? La paralisi del sonno è un fenomeno molto comune ma spesso incompreso. Si verifica quando ci si sta addormentando o svegliando, ma il corpo è ancora nello stato REM. In questa fase, il corpo è paralizzato ma si è coscienti. Quindi siamo pronti a capire che stiamo sognando sebbene non siamo vigili.

Se ti svegli in piena notte e ti senti paralizzato

Poiché la paralisi del sonno è uno stato ibrido di coscienza tra il sonno e la veglia, sarai consapevole di stare sognando. Il trucco per capire se stai sognando o se sei in una forma di paralisi del sonno è provare a muovere qualcosa. Prova a muovere un dito delle mani o dei piedi. Se riusci a muoverlo, stai sognando. In caso contrario, sei nella fase di paralisi.

E quindi cosa facciamo? Come prima cosa, mantieni la calma. Il panico e lo stress peggiorano l’esperienza. Poi, inizia a respirare profondamente e cerca di pensare razionalmente al momento presento, prendendo consapevolezza della sua transitorietà. Eventualmente, devia il pensiero contando fino a 100. Ma soprattutto non cercare di muoverti, altrimenti non farai altro che peggiorare la paralisi del sonno.