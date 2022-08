Da sempre siamo culturalmente e tradizionalmente “attratti” dai metalli preziosi, discorso analogo per tutte le forme di oggetti che ne sono “composti”, come i gioielli che fin dai tempi antichi hanno permesso alle civiltà di sviluppare beni in grado di resistere nel tempo, sia fisicamente che dal punto di vista del valore. Questo perchè gradualmente il valore di un gioiello ha parzialmente superato quello legato alla qualità dei materiali impiegati, diventando qualcosa che va valutato anche per la cura e il talento impiegato per la realizzazione.

Trova questi vecchi gioielli e sei ricco: ecco quali cercare

I gioielli “moderni” per così dire, sono nati concettualmente verso la metà dell’Ottocento, periodo storico costellato da grandi cambiamenti tecnologici ma anche sociali, ed proprio in questo periodo che la produzione di gioielli si è per così dire “standardizzata”. Sono stati sviluppati stili estetici specifici, che hanno portato delle caratteristiche peculiari e non sempre il valore di un gioiello è radicato nella purezza dei materiali e in quella delle gemme, ma incide molto anche la qualità della lavorazione e soprattutto l’estetica particolare, spesso portata avanti da brand famosi.

Come si capisce se un vecchio gioiello può farci guadagnare? Questi oggetti fanno parte di un mercato proprietario, non definito in modo specifico come per le monete ma che tiene generalmente conto di vari fattori.

La purezza e la qualità dei metalli impiegati, valutando la caratura dell’oro ad esempio, o la purezza espressa in millesimi del platino o dell’argento.

La cura delle finiture, valutando ad esempio come le pietre preziose sono state poste, se incastonate oppure se sono incollate.

La presenza di eventuali brand e serie famose, che possono evidenziare una rarità più o meno spiccata.

La qualità delle gemme impiegate e la loro capacità di essere attraversate dalla luce.

In questo periodo vanno particolarmente “di moda” i gioielli sviluppati entro la prima metà del 20° secolo, spesso riconoscibili per alcune caratteristiche tipiche degli oggetti fatti a mano.