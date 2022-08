Il diabete è una malattia in cui c’è accrescimento nel sangue dei livelli di glucosio per una mancanza della misura e, spesso, nell’efficienza biologica dell’insulina, l’ormone che regola la glicemia nel sangue e che viene generato dal pancreas. Oggi vedremo tre cose che non tutti sanno su questa malattia.

3 cose sul diabete che nessuno sa: ecco a cosa fare attenzione

La prima è che il diabete non è una malattia contagiosa. Infatti stare a contatto con un diabetico non lo fa prendere. Il diabete non è una malattia congenita, nel senso che, tranne che per rare varietà, molto rare, non c’è un passaggio sicuro della malattia da una generazione ad un’altra.

Vi è però una predisposizione familiare, specialmente in caso di diabete tipo 2, per cui chi ha un diabetico fra i parenti di primo grado (genitori, fratelli) ha un rischio di contagiarsi superiore rispetto a chi non ha familiari con la patologia.

La seconda cosa è che, fra i diabetici tipo 2 esiste una grande eterogeneità eziopatogenetica che si manifesta in una mutevole mescolanza di insufficienze di secrezione insulinica e di insulino-resistenza. Ambedue i difetti scoprono la loro origine in irregolarità funzionali in diversi organi e tessuti. Ad esempio come il fegato, il muscolo scheletrico, il tessuto adiposo, l’intestino, il cervello e le cellule alfa e beta delle isole pancreatiche.

Tali anomalie funzionali sono mutamente combinate da persona a persona. Non è sbagliato, dunque, dire che ogni singolo paziente con diabete tipo 2 ha numerose cause all’origine della sua malattia. In questo tipo un ruolo rilevante è fatto dall’eccesso di peso corporeo che determina insulino-resistenza e influisce sfavorevolmente anche sulla secrezione dell’ormone. Gran parte dei soggetti con diabete tipo 2 ha eccesso di peso.

Infine la terza cosa è in quello secondario e nel diabete da farmaci diverse malattie o farmaci specificano trasformazioni della secrezione o dell’adeguatezza dell’insulina. Fra le malattie che possono originare diabete vanno ricordate le pancreatiti croniche, la cirrosi epatica, l’insufficienza renale cronica, l’acromegalia, la sindrome di Cushing.

Il diabete aumenta anche quando si elimina chirurgicamente il pancreas. Questa patologia, soprattutto nelle persone predisposte, può accrescere in caso di terapia prolungata con cortisone o altri farmaci. Ecco dunque elencate tre cose non molto note a tutti su questa malattia.