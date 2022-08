L’aceto di mele è un vero toccasana per pelle e capelli, ha tantissime proprietà e apporta benefici alla cute e alla pelle, che nessuno conosce. Scopriamoli insieme.

Aceto di mele per capelli

L’aceto di mele è ottimo per eliminare il crespo dai capelli e renderli luminosi. Parliamo di “risciacquo acido” per chi ha problemi di secchezza. L’acido di mele per capelli è una delle sostanze naturali ed economiche da usare per fare il risciacquo e serve per ristabilire il ph. Inoltre aiuta a sigillare le cuticole presenti sul fusto del capello che, quindi, risulterà più morbido e lucente. Sebbene questo risciacquo si possa fare con tanti e diversi prodotti, questo resta il metodo più facile ed economico. Attenzione all’applicazione, non va messo tutto direttamente sui capelli, ma va diluito sempre con l’acqua.

L’aceto di mele serve anche per:

Mantenere la naturale umidità della chioma

Prevenire la comparsa di doppie punte.

Aiutare a prevenire la forfora

Evitare il prurito e la secchezza della cute

Contrastare la caduta di capelli (mix insieme allo shampoo per effettuare un massaggio)

Si applica diluito in una tazza di acqua (250 ml), subito dopo lo shampoo; deve essere spalmato sui capelli e sul cuoio per poi massaggiare delicatamente.

Benefici per la pelle

Per il viso ha tantissimi benefici; può essere usato come cicatrizzante e lenitivo. Ad esempio se soffrite di pelle grassa, potete creare un mix con acqua termale e aceto di mele, in una beauty mask velocissima e ottenere subito risultati visibili.

Utile anche contro brufoli e impurità, quindi se cercate un effetto maggiormente antibatterico, potete creare un prodotto che contrasta questi problemi da usare in loco e lasciare applicato anche tutta la notte. Si mescola aceto di mele e acqua fino a formare una sorta di pastella, che andrà applicata sul brufolo e andrà fatta agire senza coprire!

Inoltre è un ottimo tonico naturale, se usato con l’acqua può essere molto efficace.

Altri benefici:

Aiuta anche ad eliminare le cicatrici

Dona sollievo alla pelle arrossata

Come fare? Si può fare un impacco con acqua e aceto di mele. Se il prurito è molto forte, si può lasciare questo impacco sul viso o sulle mani per una decina di minuti, prima di passare a un delicato risciacquo. Favorisce la cicatrizzazione e dona sollievo alla zona.

In commercio esistono tante soluzioni, puoi acquistarlo online o nei negozi bio. Assicurati che sia naturale al 100%.