Gli asciugamani rappresentano una tipologia di oggetto, generalmente associato ad una specifica zona dell’abitazione (il bagno) che non può mancare in qualsiasi abitazione privata ma è anche fondamentale negli hotel e negli uffici, in sostanza dovunque sia presente un luogo dove lavarsi. Sono composti generalmente in fibra di cotone e sono concepiti per avere un elevato potere assorbente, risultando quindi differenti dalla maggior parte degli abiti, come immaginabile il lavaggio degli asciugamani deve essere particolarmente frequente soprattutto se nella stessa abitazione vivono più persone, e anche il lavaggio degli asciugamani non è così difficile, appare meno semplice trovarsi con degli asciugamani ruvidi e poco gradevoli al contatto.

Asciugamani ruvidi? Usa questo trucco degli hotel per averli soffici e profumati

Esistono chiaramente diverse tipologie di ammorbidente che rendono qualsiasi tessuto molto più morbido al tatto migliorando quindi il feeling. Chi opera nel contesto professionale alberghiero adopera spesso un trucco che rende questi oggetti così importanti sia morbidi che profumati.

Un rimedio poco conosciuto ma molto efficace per rendere gli asciugamani morbidi e profumati è la camomilla, proprio quella che utilizziamo tramite infusione, come bevanda.

E’ sufficiente portare ad ebollizione un litro di acqua poi aggiungere due bustine di camomilla una volta aver spento la fiamma. Quando la soluzione si sarà raffreddata, possiamo aggiungere la soluzione ad un catino di acqua a temperatura ambiente, precedentemente predisposto.

In questa soluzione potremo mettere in ammollo gli asciugamani precedentemente lavati e rimasti “ruvidi”. Andranno lasciati “riposare” per almeno 15 minuti dopodichè andranno strizzati adeguatamente e sistemati ad asciugare, evitando di sistemarli direttamente sotto il sole.