Cinnamon rolls: la ricetta tradizionale svedese!

I cinnamon rolls sono un tipico dolce da forno originario della Svezia e che oggi si trova un po’ in tutto il mondo; gustosi, morbidi e fragranti questi dolcetti nordici vengono consumati insieme al caffè a colazione o a merenda. Ecco la ricetta per farli come vuole la tradizione svedese!

Ingredienti per circa 8 rolls

Per la pasta

60 ml di latte fresco intero

60 ml di acqua a temperatura ambiente

270 gr di farina 00 o manitoba

30 gr di burro

40 gr di zucchero semolato

8 gr di lievito fresco di birra

1 uovo a temperatura ambiente

mezzo cucchiaino di sale fine

Per la farcia

10 gr di farina di riso o 00 se non l’avete

40 gr di burro freddo

50 gr di zucchero di canna muscovado o grezzo se non l’avete

8 gr di cannella in polvere

Per la glassa

250 gr di zucchero a velo

acqua

Procedimento

Cominciate con l’impasto base unendo in una planetaria il lievito sbriciolato con l’acqua e il latte che prima avete fatto intiepidire leggermente in modo tale da attivare più velocemente il processo di levitazione; sciogliete bene il lievito con i due liquidi quindi aggiungete metà della farina e iniziate ad impastare con la frusta a foglia (è possibile anche impastare a mano gli ingredienti con una frusta di metallo rigida).

Una volta amalgamato il tutto in modo omogeneo unite lo zucchero e l’uovo quindi continuate ad impastare lentamente.

Fate sciogliere il burro a bagnomaria e lasciatelo raffreddare mentre continuate ad incorporare la restante farina, poco a poco, all’impasto. Finita la farina unite il sale e il burro appena tiepido e finite di impastare a bassa velocità il tutto cambiando la frusta con il gancio (eventualmente non abbiate il gancio potete impastare a mano). Il risultato finale dovrà essere una pasta ben incordata e liscia.

Lasciatela riposare per circa 2 ore dandole la forma di una palla e mettendola in una ciotola pulita coperta da pellicola.

Preparate la farcia unendo il burro freddo tagliato a pezzetti, la farina, lo zucchero e la cannella con una forchetta. Lasciate riposare in frigo fino al momento dell’uso.

Passate le 2 ore prendete l’impasto e stendetelo su un ripiano infarinato creando un rettangolo regolare e di spessore uniforme ( circa 3-4 mm) quindi con spennellatelo leggermente con del latte e poi spalmate uniformemente la farcia. Rollate l’impasto su sè stesso fino ad ottenere un lungo tubo di pasta farcita che dovrete tagliare in 8 roll delle medesime dimensioni con un coltello da cuoco.

Mettete i rolls su una teglia con carta forno, copriteli con pellicola e lasciate riposare per 1 ora all’interno del forno spento. Tirateli poi fuori, spennellateli con altro latte e metteteli in forno pre-riscaldato a 180° per 20-25 minuti (controllate che non si brucino e che siano ben dorati).

Una volta pronti lasciateli raffreddare leggermente e prima di servirli copriteli con la glassa che preparerete sul momento unendo in un pentolino un paio di cucchiai di acqua bollente allo zucchero a velo (circa 3-4 dovrebbero bastare, regolatevi ad occhio a seconda di quanto la volete fluida).

Buon appetito!