Dopo aver esaminato una sorta di “lista generica” tra i segni zodiacali che sono considerabili approfittatori, secondo le stelle, è il momento di esaminare il contesto maschile che inevitabilmente evidenzia al proprio “interno” diversi elementi non propriamente “positivi” sotto molti punti di vista in tal senso. Questi uomini sono famosi nel farsi pochi scrupoli e trarre vantaggio personale quando si presenta il momento. Come prevedibile è tutto molto diversificato e c’è chi non nasconde questa natura poco “encomiabile” ma sicuramente “utile” e chi invece prova a non farlo notare. Ecco gli uomini approfittatori secondo lo zodiaco.

Ecco gli “approfittatori” tra gli uomini, quali sono per lo zodiaco?

Toro

E’ un segno sagace, che ha una moralità decisamente alta, ma che sa approfittare della situazione. Acuto osservatore ed ascoltatore, Toro spesso agisce nell’ombra e non si fa problemi ad esempio a riempire di complimenti qualcuno con il preciso e unico intento di “intortarlo”, per il puro gusto di farlo, ma anche per ambire ad un vantaggio personale.

Ariete

Alcuni considerano Ariete un vero “avvoltoio”, che da il meglio (o il peggio, dipende dai punti di vista) in particolar modo nei contesti spietati, come quello finanziario. E’ uno stratega nato, una personalità che fa valere al massimo i propri punti di forza, riuscendo a sfruttare al meglio quelli deboli del “nemico”.

Cancro

Anche Cancro in particolari condizioni è uno che non si fa troppi problemi ad approfittarsi della buona fede e delle intenzioni positive altrui. Anche se non è nuovo in quanto a dilemmi morali, Cancro fa una sorta di valutazione costi/benefici, che spesso evidenzia una natura “approfittattrice”.