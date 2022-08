Ecco il trucco efficace per pulire i cuscini non sfoderabili: geniale e veloce

I cuscini non sfoderabili sono un problema da pulire nonostante ciò li acquistiamo perché si abbinano perfettamente al nostro arredamento. Sbarazzarsi delle macchie e degli odori fastidiosi è una priorità se non vogliamo poggiare la testa su una superficie per nulla invitante. La pulizia delle federe e dei cuscini non sfoderabili è una parte essenziale per mantenere la casa pulita e igienica.

Il modo migliore per pulire il cuscino è usare una combinazione di bicarbonato di sodio e aceto. Oppure possiamo investire un po’ di soldi per lavare a mano o in lavatrice il cuscino e poi portare in pulitura per un’asciugatura a secco. Il prezzo non è esagerato e varia in base ai minuti di asciugatura, ma almeno avremo un prodotto come nuovo.

Cosa causa l’odore e le macchie nei cuscini non sfoderabili?

I cuscini sono altamente porosi e l’imbottitura interna non è solitamente protetta dagli agenti atmosferici. Questo rende il cuscino un luogo ideale per la crescita e la prosperità di germi e batteri, soprattutto se non lo si pulisce abbastanza spesso. Le macchie giallastre sono solitamente causate dal sudore e dalle cellule morte della pelle, prodotte naturalmente dal corpo.

Tuttavia, se non si pulisce regolarmente la federa o il cuscino, lo sporco e le cellule morte della pelle si accumulano e causano macchie nel tempo. L’odore è causato da batteri e germi che prosperano nei cuscini, soprattutto se non vengono puliti abbastanza spesso. L’odore è più evidente nei luoghi con scarsa ventilazione ed è causato dall’odore del sudore, delle cellule morte della pelle e di altri fluidi corporei che rimangono intrappolati nel cuscino. La pulizia del cuscino è essenziale per prevenire questo odore.

Il modo migliore per pulire il cuscino è usare una combinazione di bicarbonato di sodio e aceto. Entrambi gli ingredienti sono naturali e non causano alcun danno al cuscino. Il bicarbonato di sodio è un ottimo rimuovi odori naturale e vi aiuterà a liberarvi degli odori indesiderati. Basterà mescolare un cucchiaio di bicarbonato di sodio con una tazza di acqua calda.

Versare il composto sul cuscino e lasciarlo agire per circa 30 minuti. Dopo 30 minuti, possiamo usare una spugna o un panno pulito per eliminare lo sporco e le macchie dal cuscino. Oppure possiamo buttare il cuscino in lavatrice utilizzando del sapone neutro poco schiumogeno e all’ultimo ciclo di lavaggio aggiungere una tazza di aceto per disinfettare.

Il lavaggio a secco è la soluzione migliore

Se non riusciamo lavare a mano il nostro cuscino, possiamo optare con il lavaggio in lavatrice e l’asciugatura a secco. Il processo è laborioso e va fatto necessariamente in pulitura, ma è il modo migliore per eliminare le macchie e gli odori dal cuscino. In alternativa, possiamo provare con la nostra asciugatrice, la quale ucciderà i batteri e i germi presenti sul cuscino e rimuoverà le macchie.

Il risultato però non è garantito in presenza di macchie profonde o di lunga data. In questo caso, meglio optare per investire un po’ di soldi in pulitura per ottenere dei risultati efficaci e duraturi nel tempo.