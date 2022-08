Si pensa che le vespe siano buone contro i dolori reumatici, e come le api, sono anche capaci di impollinare i fiori. Ma tutto ciò passa in secondo piano quando realizzano un nido nel cassone della tapparella, dietro un pensile della cucina, è bene sapere come rimuovere un nido di vespe con metodi naturali e senza fare stragi o adoperare metodi troppo cruenti. Peer colpa della loro spiccata aggressività, le vespe rappresentano un pericolo serio. Le loro punture, difatti, soprattutto se in gran numero, possono specificare uno shock anafilattico, anche con esito fatale. Prevenire le che vespe si cibano di polline e sostanze zuccherine.

Ecco perché se c’è un nido di vespe vicino casa devi sbarazzartene

Per evitare di attrarle, quindi, è raccomandabile non lasciare cibo o bevande zuccherate scoperti, in prossimità di balconi e finestre e chiudere sempre con il coperchio la pattumiera di rifiuti organici e indifferenziati. Se vi capita di trovare una vespa che passeggia sul vostro pavimento, allora potreste sbarazzarvene aspirandola, o scacciandola sul balcone con una scopa.

Di solito tale metodo funziona bene in primavera, quando le vespe sono pigre e lente perché appena uscite dal letargo. Cercate di liberare lo spazio invaso da tutte le fonti che potrebbero attirare le vespe: fiori profumati o cibo in bella vista. Medesimo discorso per le creme corpo troppo dolci, gli odori floreali e gli alcol e lo zucchero, specie in estate, attira le vespe. Appena notate un nido, abbattetelo, anche se piccolo.

Difendetevi prima con dei guanti e, se possibile, e proteggete anche il tuo viso. Avvicinate un contenitore di vetro con dentro un pezzo di metallo e della carta o paglia in fase di combustione, questo perché il fumo frastornerà questi animaletti, che fuggiranno via. Poi, utilizzate un bastone o una scopa per distruggere il nido. È possibile che dobbiate farlo differenti volte, perché le vespe non si abbattono tanto facilmente.

Se vi capita di notare questi animaletti attorno ai vostri vasi, dedicate del tempo alla pacciamatura, ovvero aggiungete fibre naturali, come cortecce e fibra di cocco, alla superficie del terriccio, facendo ciò le vespe non ci si avvicineranno. Ecco dunque perché è importante abbattere questi nidi e come farlo limitando i rischi di puntura.