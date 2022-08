Esistono indiscutibilmente personalità così particolari e “forti” (in senso generico) che risultano essere difficili da “piegare” alla propria volontà, ed è altrettanto difficile vederli “vacillare” sotto i colpi dell’insicurezza. Generalmente gli indomabili tra i segni sono quelli che sono capaci di imporre la propria personalità e sono anche dotati di un grande temperamento. Insomma, i segni più indomabili sono quelli che spesso “rubano” la scena anche quando non sono i protagonisti. Li conosci? Sono questi, secondo lo zodiaco.

I segni zodiacali più indomabili! Difficile contrastarli!

Gemelli

Apparentemente quasi “schivi” ma sono così “martellanti” nelle propri convinzioni da risultare sempre “in mezzo”. Un Gemelli che si rispetti non brilla necessariamente di luce propria ma comprende sempre come “rubare la scena” anche quando non viene chiamato in causa. Difficilmente però risulta invadente e fuori luogo, ma è sconsigliabile provare a limitare la sua azione e la sua influenza.

Scorpione

Il “maestro di coerenza” Scorpione quasi vuole essere sfidato nelle proprie convinzioni, anzi spesso letteralmente si annoia con chi gli da ragioone per “sfinimento”. Scorpione vuole essere contraddetto e dimostrar sempre che prende una posizione fino alla fine, ma è anche molto disposto al dialogo. Ed è famoso soprattutto per non scendere mai a patti con nessuno.

Acquario

Si piega ma non si spezza, Acquario anche volendo non potrebbe mai tradire ciò che è, con tutti i principi e la moralità annessi. Acquario ha sicuramente tante contraddizioni ma è difficile che si comporti in maniera pavida e poco dignitosa, anche se può dare l’idea di essere uno che “scende a patti”.