Nessuno lo sa , ma questi 5 cibi aiutano a potenziare le difese immunitarie: ecco quali

Sono 5 cibi che potenziano il sistema immunitario sia quando stiamo vivendo un sintomo influenzale sia quando siamo in salute. Il sistema immunitario ci protegge da malattie e disturbi, riconoscendo gli invasori dannosi, come batteri e virus, e rispondendo con la produzione di anticorpi che attaccano questi intrusi.

Un sistema immunitario forte e sano può aiutarci a proteggerci da malattie e disturbi, ma alcuni fattori possono mettere sotto pressione il nostro sistema immunitario. Stress, mancanza di sonno, disidratazione, fumo, raggi UV… Tutti questi fattori possono indebolire in qualche misura le nostre difese immunitarie. Fagioli e legumi, verdure a foglia scura, pesce, curcuma e uova possono aiutare a rafforzare il sistema immunitario.

5 cibi che aiutano a potenziale le difese immunitarie

Fagioli e legumi sono un’ottima fonte di proteine, vitamine, minerali e fibre. Alcune delle migliori varietà immunitarie sono le lenticchie, i fagioli neri, i ceci, i fagioli di rene e i fagioli pinto. Tutti questi sono poveri di grassi e perfetti come contorno per qualsiasi pasto. Le lenticchie (non solo quelle che si trovano nell’insalata) sono un’ottima fonte di ferro e zinco, che rafforzano le difese immunitarie.

Il ferro è essenziale per la produzione di globuli bianchi, le cellule che combattono le infezioni. È stato dimostrato che lo zinco rafforza il sistema immunitario. Uno studio condotto su persone anziane ha rilevato che coloro che assumevano un integratore giornaliero di zinco avevano meno raffreddori rispetto a coloro che non lo assumevano.

In sostituzione dei legumi ci sono i pesci grassi, come il salmone, lo sgombro e l’aringa, sono buone fonti alimentari di acidi grassi omega-3 con ottime proprietà antinfiammatorie. In particolare, il salmone presenta un’elevata concentrazione di acidi grassi omega-3 antinfiammatori, che si sono rivelati utili per rafforzare l’immunità. Anche altri frutti di mare, come i gamberi e le capesante, presentano bassi livelli di acidi grassi omega-3, ma si sono rivelati utili per rafforzare l’immunità. I gamberi, in particolare, sono ricchi di vitamina B12, una vitamina che si è rivelata in grado di rafforzare le difese immunitarie.

Le uova sono un’ottima fonte di vitamine e minerali, in particolare di vitamina A, vitamine del gruppo B, ferro e zinco. È stato riscontrato che la vitamina A ha proprietà antinfiammatorie ed è anche essenziale per la salute delle membrane mucose, comprese quelle del sistema respiratorio.

Le verdure da contorno

Assieme ai legumi, al pesce e alle uova nei 5 cibi possiamo aggiungere le verdure a foglia scura, come gli spinaci e la lattuga, i quali presentano elevate concentrazioni di beta-carotene. Questo composto vegetale viene convertito nell’organismo in vitamina A. La vitamina A è essenziale per la salute della pelle e delle mucose, comprese quelle del sistema respiratorio. La vitamina A è anche utile per combattere infezioni e raffreddori.

Una spezia che vale oro

La curcuma è una pianta tropicale utilizzata da secoli nelle culture indiane e cinesi per trattare diversi problemi di salute. La curcumina è il composto attivo della curcuma che ha proprietà antinfiammatorie. È stato dimostrato che la curcuma può aiutare a combattere i sintomi del raffreddore e dell’influenza.