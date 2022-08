Oroscopo Branko domani, 28 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 28 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 28 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata molto stimolante. Non potrebbe essere altrimenti con Giove, Mercurio in ottimo aspetto, Venere ancora nel segno. Nel corso della domenica i Leone occupati in questioni immobiliari saranno particolarmente favoriti dalle stelle.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani dovresti destinare la giornata al puro relax e alle coccole con il partner. A quanto pare le tensioni di inizio estate sono solo un ricordo lontano. Più si avvicinerà settembre e meglio andranno le cose. Dovresti cercare, però, di rilassarti un po’ di più e dare più spazio all’amore.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani le stelle ti incoraggeranno a fermarti e riorganizzarti nel lavoro. D’ora in avanti le cose ti andranno decisamente meglio, grazie al sostegno di Mercurio, pianeta degli affari. Tu, però, hai bisogno di fare scelte, affrontare cambiamenti e di studiare bone strategie per raggiungere i tuoi traguardi.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani il novilunio in Vergine potrebbe riservarti qualche gradita sorpresa. Se sei single, nel corso di questa domenica potresti imbatterti in un incontro interessante o in un flirt travolgente. Chi ha paura di soffrire ancora e rimane sulle sue, dovrà trovare il coraggio di mollare ogni riserbo.