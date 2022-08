Oroscopo domani Paolo Fox, 28 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 28 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 28 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani chi di recente si è chiuso, dovrà sforzarsi di aprirsi, mettersi in gioco. Con Sole, Giove, Mercurio in aspetto interessante, Venere nel segno sarai ascoltato, ammirato. Il tuo parere conta da qui in avanti. Sono stelle bellissime per chi vuole innamorarsi. Dovresti mettere da parte i tuoi timori e buttarti con fiducia!

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovresti cercare di rilassarti un po’ di pi, di dormire, riposare di più. La tua mente non si arresta mai. Quante volte hai avuto una buona idea di notte? Prova a organizzare i prossimi giorni in maniera più serena e rivaluta un sentimento. Settembre rilancerà l’amore, con l’ingresso di Venere nel segno.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani con Mercurio nel segno potresti riuscire a sfruttare qualche buona occasione. Purtroppo, però, c’è ancora qualcosa da sistemare: contratti, accordi in sospeso. Più di una Bilancia sarà alle prese con un braccio di ferro per ottenere dei risultati. In amore le stelle sono decisamente più convincenti. Chi è solo da tempo dovrebbe cominciare a lasciarsi andare e buttarsi alle spalle le ferite del passato.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani si preannuncia un giorno interessante per dare il via a nuovi progetti, nuove partenze. Da settembre avrai anche Venere nuovamente attiva. Tutto ciò che dovrai fare sarà cercare di ritrovare un po’ di serenità in più. Domenica che ti consentirà di riprendere quota e lasciare indietro le tensioni vissute nei giorni passati.