Pasta alla carbonara: come prepararla secondo la tradizione!

La pasta alla carbonara è un classico della cucina italiana e della tradizione del Lazio; piatto povero per i suoi ingredienti semplici e a buon mercato è ricca in gusto e rende indimenticabili i pranzi in compagnia di amici e parenti. Ecco la ricetta per ottenere una carbonara in tutto e per tutto simile a quella che preparerebbe uno chef del Lazio!

Ingredienti per 4 persone

320 gr di pasta tipo spaghetti o rigatoni

5 tuorli (ovvero 1 tuorlo a persona + 1)

60 gr di pecorino romano

140 gr di guanciale intero

sale

pepe nero

Preparazione

Iniziate tagliando a listarelle il guanciale; cercate di essere precisi in modo che siano più o meno della stessa misura. Mettete una padella capiente (ci salterete la pasta quando sarà pronta) sul fuoco e fate si che il guanciale sciolga il suo grasso e inizi a soffriggere; dovrà rilasciarlo tutto ma non dovrà diventare troppo duro, fate attenzione!

Mettete da parte il guanciale e in una pentola mettete a bollire l’acqua con del sale quindi, a bollore raggiunto, buttate la pasta e lasciate cuocere finchè non sarà appena al dente.

A parte, nel frattempo, amalgamate insieme i tuorli con 50 gr di pecorino, il grasso del guanciale, sale e pepe a gusto. Dovrà risultare una crema corposa e vellutata (eventualmente potete diluire leggermente con poca acqua di cottura della pasta).

Quando la pasta sarà al dente scolatela tenendo da parte l’acqua di cottura; versate la pasta in padella e unite la crema saltando e facendo amalgamare il tutto e aggiungendo un mestolo all’occorrenza in modo da risottare la pasta e ottenendo un legame solido tra gli ingredienti. Aggiungete il restante pecorino per la mantecatura e finite di guarnire con altro pepe nero.

Servite ancora calda e godetevela; buon appetito!