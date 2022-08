Queste città italiane sono le migliori da visitare nei weekend di settembre

Per la maggior parte dei viaggiatori, viaggiare a Settembre è sempre stato l’ideale. Questo è il mese in cui la massa dei turisti iniziano a scemare ed è proprio il momento in cui si può godere di un viaggio in totale relax. Vediamo quali sono le mete italiane ideali per trascorrere un weekend di settembre.

Rimini, Emilia Romagna

L’appeal della Rivera Romagnola non si esaurisce di certo ad Agosto. Anzi, settembre è forse un mese ancora più godibile, in quanto nelle spiagge sarà più facile trovare quel metro quadrato vitale per godersi la giornata al mare, e di certo le temperature non calano a picco. Inoltre in questo mese Rimini è molto animata e ricca di eventi: dalle visite guidate gratuite del centro storico a un bel giro sulla ruota panoramica, da un giro nelle rinomate sala giochi alla movida serale nei principali locali della città.

Senigallia, Marche

Senigallia è una località balneare delle Marche, situata ad appena 30 chilometri da Ancona e 30 chilometri da Pesaro. Si trova sulla foce del fiume Misa e affaccia sul mar Adriatico. Questa cittadina vanta la famosa “spiaggia di velluto”. Consiste in una spiaggia finissima di sabbia lunga ben 13 chilometri. Qui troverete numerosi moli del porto e della famosa Rotonda a Mare, dove oggi si svolgono tantissime mostre ed eventi. Su lungomare troverete numerosi stabilimenti attrezzati con campetti da calcio, tennis, beach volley e tantissime aree gioco per i bambini. Grazie alla ciclabile posta proprio vicino alla spiaggia, è molto facile spostarsi da uno stabilimento all’altro con la bicicletta o a piedi. Senigallia è una meta perfetta da poter visitare anche durante settembre, tra mare e attività le cose da fare non mancano assolutamente e troverete quella tranquillità che è difficile trovare nei mesi più affollati, quali agosto.

Isola d’Elba, Toscana

L’Isola d’Elba si trova tra le costa della Toscana e la Corsica e fa parte dell’Arcipelago Toscano, nel mar Tirreno.

Questa è una destinazione perfetta se siete degli amanti della natura. Questo territorio incontaminato vi regalerà paesaggi da togliere il fiato. Tra storia, sport, natura e relax, quest’isola incontra i gusti di tutti i viaggiatori. Perfetta se alle giornate di mare volete alternare qualche giornata di visite. Le spiagge sono tante e tutte diverse: troverete quella con la sabbia dorata, piccole calette di sassolini, con gli scogli o con la sabbia nera. Il mare, invece, è cristallino, non ha niente da invidiare alle località dell’Italia meridionale. In ogni spiaggia troverete una parte completamente libera e una con lo stabilimento dove potrete noleggiare sdraio e ombrelloni. A settembre qui l’estate non è ancora finita. Le temperature sono comunque alte ma non troverete il caldo afoso di luglio e agosto, come non troverete la folla che l’assale nei mesi appena citati.