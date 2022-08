Avere “carattere” solitamente fa riferimento alla capacità di imporre la propria personalità in maniera naturale e impossibile da non notare per gli altri. Il temperamento viene utilizzato nell’ambito psicologico per spiegare i diversi tratti della nostra personalità che devono interfacciarsi con uno specifico contesto, quindi le donne che manifestano un temperamento forte sono generalmente quelle più apprezzate, temute e rispettate. Secondo lo zodiaco queste fanno parte di alcuni segni molto specifici, quali sono?

Queste donne hanno più temperamento della media, secondo lo zodiaco. Le conosci?

Scorpione

Affascina ed “ammalia” senza volerlo perchè da l’idea di essere consapevole della propria forza ma non di apparire infallibile. La Scorpione è una aperta al dialogo ma che sostanzialmente difficilmente pensa di avere torto, essendo dotata di una sorta di morale che apparentemente è difficile da scalfire. Quando qualcosa non le sta bene lo manifesta in modo fermo ma educato.

Ariete

Non è la più “forte” dello zodiaco, ma a lei piace pensarlo. Si tratta di una personalità a suo modo unica nel proprio genere ma che è soprattutto teatrale, in sostanza è sicuramente determinata e forte ma che in realtà è molto sensibile. Però il temperamento non manca all’Ariete, e non manca mai di farlo notare.

Bilancia

Bilancia è apparentemente tranquilla ma è probabilmente la più coerente e testarda in assoluto. Questa caratteristica permette a questa donna di mettersi in discussione in ogni contesto senza perdere al contempo la propria identità. Bilancia riesce a distaccarsi dal proprio contesto, e mantiene un temperamento forte in quanto le tensioni e le preoccupazioni sembrano non sortire effetti su di lei.