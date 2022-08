Le zanzariere sono un costituente importantissimo in casa, specialmente se si vive in zone umide, in campagna o in grandi città con il rischio di intrusioni di volatili. Sono efficienti per difenderci da ingressi sgraditi di animali e insetti e, in diversi casi, purificano anche la luce per evitare il surriscaldamento degli interni, soprattutto in estate. Oggi vedremo come pulire la propria zanzariera senza rischiare di rovinarla.

Se la zanzariera è piena di sporcizia, usa questa tecnica per pulirla

Prima di avanzare con la pulizia, è fondamentale sapere la tipologia di zanzariera e capire che tipo di sporco andare a togliere. Le zanzariere sono a stretto contatto con gli agenti atmosferici e quindi ammucchiano nel tempo polvere, residui delle piogge e possono anche accumulare negli angoli e o delle insenature piccoli insetti rimasti imprigionati.

Ti potrebbe interessare: Ecco tutti i lavori da fare in terrazza prima che arrivi settembre: la guida

È considerevole pulirle ciclicamente per evitare non solo che il materiale si deteriori, ma che la polvere possa penetrare in casa sostenuta dal vento. Nel periodo primaverile, con la presenza dei pollini nell’aria infatti, il rischio è di originare fastidiose allergie ai membri della famiglia. Le fasi di pulizia delle zanzariere sono primariamente due: pulizia esterna e pulizia interna. Nel primo caso possiamo muoversi con maggiore libertà, perché non rischiamo di implicare aree della casa mentre si fanno le pulizie, anche se ciò deriva dalla sistemazione e dalla composizione della finestra.

Nel secondo caso invece bisogna fare parecchia attenzione, evitando di tendere troppo o di raggiungere senza gli strumenti adatti angoli di fatto lontanissimi, che richiederebbero l’intervento di una impresa specializzata. Se la zanzariera è priva del telaio, sarà più rapido procedere alla pulizia, se al contrario viene smontata insieme al telaio, bisogna avere qualche accortezza in più. Se si possiedono un compressore o un’aspirapolvere, si può proseguire subito alla rimozione della polvere.

Per pulire invece la trama e la costruzione dalla sporcizia, si può impiegare l’acqua con una lancia o procedere con un panno impiegando acqua e sapone in una bacinella. Per l’asciugatura, se si ha spazio, potete rimanerle al sole, evitando magari le ore più calde, altrimenti si rischia di guastare il tessuto, che potrebbe contrarsi a causa del sole.

Ecco dunque come eliminare la sporcizia dalla propria zanzariera. Seguite i nostri passaggi e vedrete come i risultati saranno rapidi ed efficienti.