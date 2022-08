I limoni costituiscono una delle più diffuse ed utilizzate varietà di agrumi, nonchè una delle più antiche in assoluto. A dispetto di quanto si possa pensare i limoni rappresentano una vera “unione” tra due varietà di piante, nello specifico tra l’arancio amaro e il cedro, rappresentando quindi un frutto ibrido. Da queste due varietà acquisisce il particolare aroma e sapore aspro, oltre al contenuto particolarmente ricco di sostanze utili in ambito culinario ma anche medico, in quanto disinfettante. Il limone viene utilizzato in numerosi ambiti, da quello officinale, passando per quello legato al contesto delle profumazioni, ma quasi tutte prevedono l’utilizzo della polpa e della buccia, che viene utilizzata in particolar modo nella pasticceria, ma anche i semi non vanno “scartati” a priori in quanto possono essere molto utili.

Semi di limone: non buttarli! ecco perchè possono essere molto utili

Logicamente i semi di limone sono naturalmente utilizzati per far nascere altre piante della stessa specie. In primis i semi sono assolutamente commestibili e possono essere anche una importante fonte nutritiva in quanto contengono pectina (una fibra solubile contenuta anche nella buccia e nella polpa di numerosi frutti) oltre agli acidi grassi omega-3, che hanno effetti benefici sul nostro organismo. Per una maggiore digeribilità possono essere saltati in padella ad esempio.

Ti potrebbe interessare: Sale contro muffe e germi: ecco come usarlo per la pulizia di casa

I semi di limone germogliano anche molto facilmente, quindi anche se non siamo dotati del cosiddetto “pollice verde”, è possibile sviluppare una piantina i limone in pochissimo tempo. In alcuni casi i semi possono germogliare anche all’interno dello stesso frutto.

Sono inoltre utili grazie al loro effetto profumante, in quanto così come la polpa, emanano un odore particolarmente forte e gradevole. Posti in piccoli sacchetti, in buona quantità, e opportunamente sciaquati superficialmente i semi di limone possono essere usati come profumatori naturali ad esempio per gli armadi o i cassetti.