Solo di recente il servizio Telepass, che si occupa della gestione automatizzata del pagamento delle reti autostradali, ha trovato un reale concorrente, trattasi di Unipolmove, un servizio analogo che promette almeno nelle intenzioni di “dare battaglia” al più diffuso e comune servizio di pagamento del “pedaggio”, che è regolamentato semi-direttamente dallo stato in quanto l’intero servizio risulta collegato con Atlantia SpA, in pratica Autostrade per l’Italia. Telepass è un servizio molto diversificato e diffuso che ha più volte aggiornato i propri strumenti, che sono principalmente i piccoli box da tenere all’interno dell’abitacolo della propria auto (oppure in un luogo adatto se ne facciamo uso su un ciclomotore), contenitore munito di transponder, che è uno strumento indispensabile per comunicare con il “casello” adibito.

Telepass, maxi multa se lo usi su un’altra targa: “attenzione”

Il tutto è gestito attraverso un sistema di abbonamento, a sua volta “associato” fino a due targhe differenti, quindi due veicoli distinti. E’ inoltre possibile cambiare in ogni momento le suddette targhe, una volta effettuato l’accesso sull’applicazione Telepass disponibile per smartphone e tablet. Aggiornare quando serve il proprio profilo con le targhe dei veicoli giuste costituisce per niente una formalità in quanto il sistema può effettivamente punire in maniera molto precisa se nota una discrepanza tra i veicoli che ne fanno uso, fa scattare una multa.

Infatti se nella maggior parte dei casi, utilizzare il Telepass a bordo di un veicolo non associato non ha effetti, in quanto il sistema primario “comunica” con il casello con un sistema ad infrarossi, in caso di problemi tecnici il ricevitore controlla la targa del veicolo di turno e se non è presente una associazione definita, viene fatto pagare l’equivalente della tratta del casello più lunga possibile, una sorta di sovrapprezzo a mo di “penalità”.

Questo serve a evitare di “incentivare” questo comportamento ma se si configura con regolarità, Telepass sviluppa una multa dall’importo variabile, da 309 fino a 1549 euro.