Vetro splendente e senza aloni: ecco come ottenerlo in modo facile e veloce

Ottenere un vetro splendente e senza aloni è il sogno di tutti data la facilità con cui le finestre e le porte tendono a sporcarsi. Oltre a essere un punto focale di ogni stanza, le finestre sono anche un elemento essenziale della casa. Lasciano passare la luce naturale e l’aria e contribuiscono a mantenere la temperatura interna.

Sebbene si trascorra molto tempo ad ammirare questi elementi dall’interno, possono diventare difficili da guardare dall’esterno quando sono ricoperti di sporcizia e altre macchie. La pulizia delle finestre è un compito che la maggior parte delle persone preferirebbe evitare. Tuttavia, considerando i benefici della luce solare per la salute, avere finestre pulite è qualcosa che dovremmo prendere più seriamente.

Per fortuna, la pulizia delle finestre non sempre diventano un compito noioso e nemmeno richiedono un dispendio di energie notevole. Bastano alcuni semplici accorgimenti che faranno tornare il vetro splendente e senza aloni come se lo avessimo appena pulito.

Soluzioni per un vetro splendente

La prima fase della pulizia dei vetri consiste nell’asciugare accuratamente i vetri con un asciugamano per evitare le macchie d’acqua causate dai rivestimenti idrorepellenti. I detergenti contenenti alcool sono particolarmente utili a questo scopo perché evaporano rapidamente, senza lasciare macchie. Se abbiamo tende o tapparelle, pulitele contemporaneamente alle finestre per evitare che la polvere si depositi sul vetro. La polvere e la sporcizia che si accumulano su tende e tapparelle cadono poi sulle finestre, facendo apparire tutto opaco.

Per le finestre con macchie ostinate, si può usare una spatola per rimuovere lo sporco incrostato. Per esempio, una spatola può essere usata per raschiare la linfa degli alberi che si è seccata sulle finestre. Fate attenzione a non danneggiare il vetro, ma non abbiate paura di esercitare una certa forza. Raschiate lo sporco con un solo colpo, quindi pulite il vetro con un panno morbido o un giornale.

Per rimuovere le macchie causate dai minerali presenti nell’acqua, l’aceto è un ottimo prodotto da tenere a portata di mano. Risulta particolarmente utile per pulire le macchie di calce e ferro sulle finestre. Basta mescolare una soluzione 50/50 di acqua e aceto e applicarla sul vetro con un panno o una spugna. Lasciare riposare la soluzione per circa 20-30 minuti, quindi risciacquare con acqua pulita. L’aceto è anche un efficace detergente per lo sporco generale che si è accumulato sulle finestre.

Pulizia chimica al vetro?

È importante sapere quando è giusto usare un detergente chimico e quando no. Non usate mai un detergente chimico sul vetro delle finestre. Le sostanze chimiche contenute nei detergenti possono danneggiare il vetro e la vernice. Per i davanzali, invece, è possibile utilizzare un detergente chimico.

È meglio usare un detergente a base d’acqua, che non danneggia il legno. Facciamo attenzione anche alla carta di giornale, la quale può creare dei micro graffi al vetro e alla vernice dei davanzali. Meglio optare per un panno in microfibra che vanta un tessuto decisamente più delicato. Sfruttiamo anche gli utensili lavavetri con base in gomma che in velocità assorbono lo sporco e restituisco un vetro splendente e brillante.