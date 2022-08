Il contesto definito oramai globalmente Crypto è quello delle criptovalute, tra le risorse economiche più culturalmente ed effettivamente divisive in assoluto, anche oggi che fanno parte oramai di della finanza regolamentare pur costituendo qualcosa di molto diverso dalle valute tradizionali. Essendo decentralizzate e non una vera forma di moneta, le criptovalute non sono quindi “stabili”, come la maggior parte delle risorse economiche, in quanto il valore è regolamentato esclusivamente dalla quantità di persone che vende oppure acquista queste risorse.

Sono quindi per loro natura volatili, capaci di enormi aumenti di valore, facendo quindi idealmente arricchire chi magari ha acquistato una determinata valuta di questo tipo in tempi non sospetti ma è anche un metodo di investimento rischioso in quanto il valore viene influenzato da numerosi elementi che fanno perdere l’interesse degli investitori. La piattaforma Crypto.com è una delle principali di trading, ossia adibita all’acquisto, vendita ed alla gestione di criptoovalute. Ma è un sito sicuro?

Crypto.com, quanto è sicuro? Ecco le recensioni: “attenzione”

Crypto.com è apparentemente una semplice applicazione per smartphone e tablet, sia iOS che Android che permette per l’appunto di gestire un importante numero di criptovalute, quelle considerate oggi “principali”. Si tratta tecnicamente di exchange di criptovalute, che oltre a permettere l’acquisto e la vendita di crypto-asset, offre servizi paragonabili a quelli di un conto in banca a tratti, oltre che una serie molto diversificata di carte di debito e di credito proprietarie (anche se è possibile comunque utilizzare qualsiasi forma di carta di pagamento per aggiungere fondi e per effettuare i prelievi). E’ una delle più famose e diffuse al mondo, ed è considerata molto stabile e sicura, anche se in passato ha avuto diversi problemi tecnici.

Crypto.com può essere considerato una sorta di “collegamento” tra la finanza tradizionale ed il mondo delle criptovalute.

Il supporto clienti è efficiente ma è richiesta una buona padronanza della lingua inglese, e risulta assolutamente da consigliare soprattutto se abbiamo l’intenzione di investire nelle criptovalute più conosciute.