Il diabete, come tutti sappiamo ormai, è una malattia cronica contraddistinta dalla presenza di alti livelli di glucosio nel sangue e dovuta a una mutata misura o funzione dell’insulina.

L’insulina è l’ormone, generato dal pancreas, che permette al glucosio l’ingresso nelle cellule e il suo derivato uso come fonte energetica. Quando tale meccanismo è alterato, il glucosio si ammassa nel circolo sanguigno. Per far calare la glicemia in modo naturale e impedire il diabete mellito di tipo 1 e 2 sono bastanti diverse buone abitudini. Queste sono validi anche per tenere bassi i livelli di glucosio. All’inizio potrà parere un’impresa impossibile, ma di fatto tutti siamo in grado di accogliere uno stile di vita diverso facendo leva sulla determinazione e sul desiderio di cambiare.

Diabete: questa semplice attività, fatta ogni giorno, aiuta a stare meglio

Probabilmente l’abitudine che più vi aiuterà a combattere il diabete è quella di andare a camminare. La camminata assicura benefici così alti che non ci si dovrebbe astenersi da una quotidiana passeggiata neppure nei giorni invernali in cui c’è brutto tempo. Gli effetti positivi sul nostro organismo e, specialmente sul cervello, oltrepassano copiosamente il rischio di raffreddarsi anche perché passeggiando le difese immunitarie si consolidano. Secondo autorevoli ricercatori dell’Università di Otago è anche un determinato momento della giornata in cui il diabetico dovrebbe attuare attività motoria. Dai risultati dello studio davvero è sbalorditivo in quanto tempo si cala la glicemia e a che ora bisogna camminare se si soffre di diabete.

L’indagine ha implicato più di 40 pazienti con diabete di tipo 2 e mezza parte di essi ha eseguito una camminata di 10 minuti sia dopo pranzo che dopo cena. Dallo studio universitario affiora che camminare per 10 minuti appena dopo pranzo e cena fa scendere del 22% i livelli ematici di glicemia.

La giornaliera abitudine ad una facile attività motoria come la passeggiata potrebbe far scansare a molti diabetici di accrescere le dosi di insulina. Ciò perché se si cammina subito i pasti principali si consegue una riduzione del 12% in più dei valori della glicemia rispetto a chi pratica attività in orari differenti.

Servono dunque solo 10 minuti di movimento a velocità controllata per evitare di distribuire ulteriori dosi di insulina. Ecco dunque come una camminata può aiutarci e non poco a combattere il diabete.