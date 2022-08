Ecco 10 dolci tipici da mangiare assolutamente se vai in Sicilia: la lista

La Sicilia è una terra ricca di posti meravigliosi e città da scoprire, ma non è solo questo. La cucina siciliana è fra le piace cocciute e rinomate fra tutta Italia, se non in tutto il mondo. I dolci tipici siciliani sono molti, ma ecco qui quali devi assolutamente provare se vieni in Sicilia.

La Cassata Siciliana

E’ senza dubbio il dolce tipico siciliano, considerato da tutti la regina della pasticceria. Elegante, riccamente addobbato, sfarzoso, dai sapori intensi, per i veri estimatori dei dolci. Così bella da essere considerata anche la torta delle feste più importanti, fra cui Pasqua e Natale in particolare.

I cannoli

Se la cassata è considerata come la regina, i cannoli sono indubbiamente i principi. Anche loro famosissimi in tutto il mondo, sono un tripudio di bontà, immancabili dopo un pranzo domenicale. Un cuore tenero di ricotta avvolto da una cialda croccante, sono la base di questo dolce che nelle varie versioni può essere arricchito con frutta candita, gocce di cioccolato, scaglie di pistacchi. In ogni caso il palato non può che ringraziare.

Sfincia di San Giuseppe

La Sfincia è un dolce tipico della festa di San Giuseppe, anche se praticamente si trova tutto l’anno, con una base formata da un impasto spugnoso fritto e ricoperto appunto con crema di ricotta. La frutta candita e la granella di pistacchio servono ad impreziosire un dolce già di per se fantastico.

Frutta di Martorana

Le mandorle sono le protagoniste di questo dolce del tutto singolare. Nella fattispecie parliamo di pasta di mandorle, detta anche pasta reale o martorana, dal nome della chiesa dove ha avuto origine. Con questo impasto, durante la festa dei morti, si creano dei dolci che hanno forma di frutta di vario tipo. Il tutto ovviamente realizzato e decorato a mano. Una squisitezza bella da vedere e buona da mangiare.

Pecorelle di Pasqua

Con un impasto quasi simile alla frutta di martorana solo con un risultato diverso. La pecorella viene realizzata per la festa della resurrezione di Cristo. Anche in questo caso tutto viene realizzato a mano e la tradizione vuole che la pecorella non sia da sola, ma accompagnata da tutta la famiglia (padre, madre e due figlioletti), con tanto di bandierina e ovetto di cioccolato a decorazione. A Favara esiste anche la versione con cuore di crema di pistacchio.

Parfait di Mandorle

Quale è il modo migliore per concludere un pasto? Ma ovviamente un parfait di mandorle, un semifreddo delizioso, fresco, squisito, rigorosamente ricoperto di cioccolato fondente fuso e scaglie di mandorle. Che cosa si può volere di più dalla vita?

Il gelo di melone

Il gelo di mellone, che può essere preparato anche a base di altri frutti, è un dolce estivo, preparato soprattutto a Ferragosto. Fresco e delizioso, la sua preparazione è semplice: basta amalgamare il succo del frutto scelto con la frumina e lo zucchero, mettere il composto sul fuoco per farlo addensare e, successivamente, riporlo in freezer per qualche ora. Goduria assicurata!

Il torrone Siciliano

Altro dolce siciliano a base di mandorle. Diffuso dagli arabi, la cubbaita in realtà ha diversi nomi, a seconda della zona in cui viene prodotta: torrone siciliano, giurgiulena. E anche la ricetta è differente, proprio perché in alcune zone della Sicilia viene utilizzato il sesamo al posto delle mandorle.

Il Buccellato

Dolce siciliano tipicamente natalizio, il buccellato è una sorta di ciambellone di pasta frolla ripieno di fichi secchi, mandorle, uva passa, scorze d’arancia e zucca candita. Si dice che in ogni tavola siciliana che si rispetti non possa mancare un buccellato, simbolo di pace e concordia.

Biancomangiare

Il Biancomangiare è un dolce tipico siciliano, realizzato utilizzando solo latte e amido per dolci. Il suo nome deriva dagli stessi ingredienti, che sono tutti bianchi come il latte.

E’ un dolce estremamente semplice, che ha la consistenza di una candido budino e si prepara in appena quindici minuti.