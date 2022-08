Il concetto di “dominazione”, senza voler entrare nell’ambito “personale”, indica di norma una personalità dotata di un carattere e di un temperamento così importante da prendere il sopravvento sulle altre, sia in senso positivo, ad esempio agendo da fattore motivazionale, ma anche da quello negativo, in quanto spesso questo diventa un ostacolo nelle relazioni. Una persona dominante infatti può esseree difficile da contrastare con efficacia anche quando ha fondamentalmente torto. Fattore che porta anche alcune di queste donne, considerate le più dominanti in assoluto secondo il calcolo zodiacale.

Ecco le donne più dominanti dello zodiaco. Sono queste 3!

Sagittario

La donna Sagittario non deve dimostrare niente a nessuno, non considera per forza l’emancipazione “estrema” come strumento di “dominazione” ma è fondamentalmente sempre e portata a fare le cose secondo la propria morale. Ed è difficile contrastarla, questa morale che solitamente non “schiaccia” le opinioni altrui ma riesce ad influenzarle sempre.

Leone

La Leone manifesta la propria forza attraverso una capacità sociale di livello, ed indifferentemente dalla opinione che possiamo avere di lei, una Leone che si rispetti è sempre portata a dare il massimo e di lasciare traccia del proprio passaggio. Quasi impossibile vedere una donna Leone che sceglie di agire in disparte.

Vergine

Non fa grandi proclami, non chiedere di essere influente, lo è, e basta. Vergine ha una logica quasi incrollabile e molto difficile da mettere in discussione, quindi discutere ma anche solo tenere la propria opinione senza che questa venga influenzata da quella della donna Vergine è decisamente complicato.