La capacità di attendere è una sorta di dote, addirittura una virtù per molti, ma non è “cosa da tutti”. Viene considerato un aspetto della maturità caratteriale molto importante, visto che la “pazienza è la virtù dei forti”, detto antico ma che sicuramente è coerente alla maggior parte delle realtà. E se per molti le donne sono naturalmente più dotate da questo punto di vista degli uomini, esistono molte tipologie di profili femminili che invece sono famosi per essere impazienti. L’attesa non è decisamente un punto di forza per queste donne!

Ecco le donne più impazienti dello zodiaco. Le conosci?

Vergine

La Vergine segue una sola ed unica variante tempistica, la propria. Ecco perchè quando deve adattarsi ad un contesto diverso, ad esempio professionale che a suo dire è meno rapido ed efficiente manifesta una certa dose di disagio ed empatizza molto poco con chi è meno “rapido” di lei.

Gemelli

In realtà la Gemelli spesso non si sa gestire neanche da sola dal punto di vista del ritmo. A tratti è molto placida e tranquilla, in altri momenti manifesta una sorta di nevrosi per quanto è portata ad agire rapidamente. Però spesso è quest’ultima caratteristica quella più evidente. La Gemelli è impaziente soprattutto quando non è lei a gestire le cose.

Acquario

La donna Acquario è flessibile ma diventa poco paziente quando vede che i propri sforzi non sono corrisposti da altrettanta buona volontà altrui. Si tratta di una personalità tendenzialmente egualitaria, che manifesta impazienza ad esempio nei confronti della pigrizia cronica.