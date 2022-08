Ecco svelato il segreto degli hotel per avere asciugamani soffici e brillanti

Asciugamani soffici e brillanti non è una prerogativa degli alberghi. Se vuoi avere biancheria morbida e profumata, piacevole al tatto, dovrai solo conoscere gli accorgimenti giusti. Sei stanco di asciugamani e accappatoi ruvidi e scoloriti? Ecco il segreto degli hotel, per avere asciugamani soffici e brillanti.

Asciugamani soffici e brillanti: i prodotti da usare

Uno fra i piaceri dei soggiorni in hotel è trovare asciugamani soffici, profumati e brillanti. Per ottenere una biancheria morbida e confortevole non devi pensare di dover ricorrere a prodotti e servizi costosi. A volte basta adottare un piccolo cambiamento, per avere un bucato soffice e immacolato, come fosse nuovo! Continua a leggere l’articolo e scoprirai tutti i trucchi più efficaci per ottenere asciugamani e accappatoi ultra morbidi e brillanti.

Bicarbonato di sodio

Se vuoi asciugamani soffici, puliti e profumati dovresti ricorrere al bicarbonato di sodio, Non solo eliminerà i cattivi odori più persistenti, ma renderà i tessuti particolarmente morbidi. Dovrai aggiungere 3 cucchiai di bicarbonato nello scomparto del detersivo o direttamente dentro il cestello della lavatrice. Il risultato ti sorprenderà!

Aceto di vino bianco

Niente come l’aceto è in grado di pulire e ammorbidire i tuoi asciugamani. Inoltre, pochi cucchiai di aceto possono ravvivare i colori dei tessuti, evitando il rischio di sbiadirli. Saranno sufficienti 4 cucchiai di aceto bianco aggiunti all’ammorbidente per ottenere un bucato soffice e profumato. Se vorrai, potrai versare insieme anche poche gocce di un olio essenziale, come quello al limone o alla lavanda.

Acido citrico

L’acido citrico ti regalerà asciugamani soffici e brillanti, proprio come l’aceto, con il vantaggio che non inquina l’ambiente. Si tratta di un ammorbidente naturale ecosostenibile, in gradi smacchiare i panni in maniera efficace. In questo caso dovrai unire 5 cucchiai di acido citrico a mezzo litro d’acqua e mescolare con cura.

La miscela ottenuta dovrà quindi essere versata direttamente nella vaschetta della lavatrice destinata al normale ammorbidente. Dopo un ciclo di lavaggio, gli asciugamani torneranno morbidi e candidi come se li avessi appena acquistati.

Sapone di Marsiglia

Tra i trucchi della nonna capaci di rendere gli asciugamani più soffici e puliti non poteva mancare il sapone di Marsiglia. Potrai scegliere se aggiungere 2 cucchiai di sapone, liquido o a scaglie, nello scomparto del detersivo o direttamente nel cestello. La lavatrice ti restituirà un bucato morbido, bianco e profumato da lasciarti a bocca aperta.

Il segreto degli hotel per asciugamani soffici e brillanti

Vuoi conoscere un segreto che renderà la biancheria più soffice e piacevole al tatto? Asciuga il bucato all‘aria aperta, quando non batte il sole e soffia una brezza lieve. Una volta asciugati, effettua un piccolo massaggio agli asciugamani: renderà le fibre meno dure.