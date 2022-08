Tutti abbiamo i nostri segreti, più o meno confessabili e che in base alla nostra personalità tendiamo ad evidenziare oppure no. Chi è misterioso spesso da l’impressione di celare qualcosa ma solitamente è l’insospettabile di turno a nascondere più cose della propria esistenza, fino ad evidenziare una vera e propria “doppia vita”. Non è così raro infatti imbattersi in una personalità che sembra onesta e “candida” ma che risulta essere solo una faccia della stessa medaglia. Secondo lo zodiaco alcuni segni sono più legati al concetto di “doppia vita”, quali sono?

I segni zodiacali che spesso hanno una “doppia vita” sono questi. Lo sapevi?

Scorpione

Non deve ingannare, Scorpione soprattutto in amore è una persona affidabile che però per una questione legata al proprio ego, ama percepirsi come “doppia faccia”. Se è onesto e abbastanza trasparente con quasi tutti, una minoranza di persone lo conosce per essere sprezzante e molto più impulsivo, un’altra persona in pratica.

Toro

Toro ha una personalità solida ma così “grande” da non essere percepibile in modo tradizionale. E’ infatti difficile comprendere nella sua interezza le potenzialità del segno del Toro che riesce ad adattarsi a molti contesti apparendo quasi sempre come quello affidabile. Ma il lato oscuro del Toro non è opposto, ma parallelo a quello “bonaccione”, ed in molti casi ha la prevalenza.

Gemelli

E’ il segno “doppia faccia” e “doppia personalità” per eccellenza. Tende a creare confusione perchè a tratti sembra di parlare con due persone realmente differenti, anche nel giro di poco tempo. Gemelli riesce solo parzialmente a rendere questa peculiarità gestibile.