Ogni anno compiliamo il modulo per fare la domanda per ricevere l’ISEE. Ma di cosa si tratta? Innanzitutto dobbiamo dire che rappresenta l’acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Fare questa domanda è importante per lo stato perché grazie ad essa riesce a confrontare la situazione economica delle famiglie italiane.

L’ISEE inoltre viene fatto quando si vogliono richiedere delle agevolazioni o dei bonus. Soprattutto con il covid, sono stati messi a disposizione dei bonus per aiutare le famiglie italiane in vari ambiti. Ad esempio c’è il bonus bebè, il bonus macchina o quello per ristrutturare casa. Tutti però richiedono l’ISEE, infatti, se ne può usufruire solo se non si supera una certa soglia di ISEE. Abbiamo quindi visto a cosa serve, ora andiamo a vedere come si deve richiedere.

ISEE, vuoi sapere qual è il tuo reddito? Ecco come fare

Ci sono molti modi per richiedere l’ISEE ed è davvero molto semplice. Si può richiedere online, comodamente da casa, per i più esperti. Oppure si può richiedere tramite CAF o anche tramite il proprio commercialista.

Per fare la domanda online innanzitutto bisogna preparare i vari documenti che poi bisogna inserire negli appositi campi. Vediamo quali documenti servono.

Prima di fare la domanda, è meglio preparare e tenere a portata di mano i vari documenti che servono. Per prima cosa dobbiamo pacerei documenti d’identità, i codici fiscali di tutto il nucleo familiare e anche lo stato di famiglia, che rappresenta tutti i componenti del nucleo familiare. A seguire dobbiamo poi avere la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare e tutti i documenti per attestare la proprietà di case, l’affitto di immobili, gli estratti del conto delle banche e i patrimoni posseduti da tutti i componenti della famiglia.

Una volta aver preparato questi documenti buoshna inseriti sul sito dell’INPS. Si deve andare nella propria area personale dell’INPS dove si può accedere tramite Spid o con altre credenziali. Si deve poi cercare la dicitura “ISEE” e premere acquisizione. Dopo aver inserito i dati, si può premere conferma e attesta. Sarà poi l’INPS e l’Agenzia delle Entrate a verificare se i documenti sono validi per poi rilasciare l’ISEE.