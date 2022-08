Le tende hanno una rilevanza estetica e funzionale. Difatti, arredano dando un tocco di colore agli ambienti e assicurano la giusta privacy e per questo vanno trattate con molta cura e pulite regolarmente affinché si conservino negli anni come nuove.

Non ha rilevanza di che tessuto siano fatte: lo sporco e la polvere si ammucchiano fatalmente sulle fibre giorno dopo giorno, rendendole grigie e giallastre. A ciò si uniscono i cattivi odori derivati dal fumo di sigaretta o anche ai vapori di cottura degli alimenti. Dunque, col tempo addio tende bianche e profumate, se non si fa qualcosa. Oltre a rovinarsi, possono divenire un vero e proprio rifugio di germi, batteri e acari pericolosi per la salute, specialmente per chi pena di allergie. Pulire le tende può essere un’attività ponderoso oltre che tediosa, ma l’arrivo dell’estate con i primi raggi di sole è il momento perfetta per mettersi con il pensiero e pulirle.

Lava le tende in questo modo facile e veloce, senza rovinarle

Ovviamente, potete risolvere il problema conducendo i tendaggi in lavanderia, ma se non volete pagare una fortuna puoi pulirli in autonomia a casa, questo ovviamente nel momento in cui non debbano essere puliti a secco e quindi richiedano dei trattamenti particolari.

Dimenticate il lavaggio delle tende a mano. Difatti, che siano fatti di cotone, di lino oppure sintetiche, possono essere lavate tutte in lavatrice senza dubbi. Quello che dovete fare prima di tutto è leggere accuratamentel’etichetta. Infatti, qui troverete tutte le informazioni indispensabili quanto a programmi e temperature da impostare.

Le lavatrici di ultima generazione hanno programmi dedicati. In assenza di questi, vi basterà avviare un ciclo di lavaggio delicato a 30 gradi seguito da un ciclo di centrifuga leggero, preferibilmente sotto i 600 rpm. Dopo la fase del lavaggio tende in lavatrice c’è la stiratura. In alcuni casi però possiamo evitarlo.

Ecco perché la centrifuga non deve oltrepassare i 600 giri: una volta tolte dalla lavatrice, le tende possono essere ricollocate al loro posto ancora bagnate così che il loro peso le stiri spontaneamente. Basta aprire le finestre e far circolare l’aria esterna. Ecco dunque come lavare le vostre tende in maniera efficiente e rapida. Seguite tutti i nostri passaggi e vedrete gli ottimi risultati.