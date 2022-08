Lavanda: è questo il momento per potarla di nuovo, per farla crescere rigogliosa

La potatura è una parte importante della manutenzione di molte piante, compresa la nostra amata pianta di lavanda. Questo gesto, non solo mantiene in ordine la pianta, ma può anche aumentarne il potenziale di fioritura e far risaltare altri suoi attributi. In generale, la lavanda richiede poche potature, ma di tanto in tanto è necessario farlo.

Prima di potare la pianta aromatica, è necessario sapere quando è più opportuno farlo. In generale, la lavanda è una pianta molto resistente che può sopportare quasi ogni clima e un’ampia gamma di condizioni di coltivazione. È anche una pianta molto longeva, con alcune varietà in grado di sopravvivere per decenni se mantenute correttamente.

Tuttavia, non sopravvive se la sua crescita non viene potata correttamente. Mentre alcune piante possono essere potate in qualsiasi momento dell’anno, la potatura della lavanda in alcuni periodi dell’anno è più importante di altri. La lavanda è una pianta che ha due periodi di crescita principali.

Cresce poco nei mesi più freddi dell’anno e richiede poca manutenzione in questo periodo. Nei mesi più caldi, invece, la pianta cresce velocemente e vigorosamente e in questo periodo è necessario potare la lavanda per mantenerne la forma e la qualità. Quindi, se vivete in un clima caldo per almeno tre mesi all’anno, dovrete potare la lavanda proprio giusto in questo periodo.

Come potare la lavanda in questo periodo

Prima di potare la lavanda, è necessario sapere qual è il tipo di potatura migliore. Esistono molti modi diversi di potare la lavanda, ognuno con vantaggi e svantaggi diversi. Tagliare il fusto della pianta fino a poco più di una nuova serie di foglie ogni poche settimane può produrre una pianta più cespugliosa. Tuttavia, riduce anche la durata complessiva della pianta e può causare una minore produzione di fiori nel periodo clou di produttività.

Rimuovere i fiori appassiti dalla pianta prima che producano semi può aumentare la quantità di fiori sugli steli successivi e può anche interrompere il ciclo di vita naturale della pianta causando una minore produzione di olio nel tempo. Praticare una piccola ferita sulla pianta, rimuovendo una piccola quantità di corteccia, può indurre la pianta a produrre più olio. Questo metodo risulta efficace solo ad alcune varietà ornamentali di lavanda.

Mentre il taglio di una piccola parte dell’apparato radicale può stimolare tutte le varietà di pianta a produrre più fiori, soprattutto se viene effettuato durante la stagione calda. Se vogliamo aumentare la fioritura, la cosa migliore da fare è ridurre la quantità di foglie. Questo perché la quantità di fiori che una pianta di lavanda produce è direttamente collegata alla quantità di luce solare che riceve.

Quando la pianta è esposta a meno luce solare, inizia a produrre fiori per sostituire le foglie che bloccano la luce solare. Ciò significa che se si vogliono più fiori, è necessario rimuovere alcune foglie per dare loro meno luce. Quando si esegue la potatura, rimuovere circa un terzo delle foglie. Questo dovrebbe essere sufficiente a produrre l’effetto desiderato senza compromettere seriamente la salute della pianta.