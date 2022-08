Macchie su cuscini non sfoderabili? Ecco come pulirli con semplicità

Le macchie su cuscini non sfoderabili sono un incidente che può mettere in seria difficoltà, se non si sa come trattarle. Se l’istinto è quello di infilare tutto il cuscino dentro il cestello della lavatrice, fermati subito! Non solo sciuperesti il tessuto, ma rovineresti il cuscino in modo irreversibile. Nelle prossime righe scoprirai come pulire i cuscini non sfoderabili del divano dalle macchie.

Macchie su cuscini non sfoderabili: come pulirli

Se temi le macchie sui cuscini non sfoderabili del tuo nuovo divano, non hai tutti i torti. Una goccia di caffè o un calice di vino rosso possono sporcare irrimediabilmente il tessuto delle tue poltrone. Ecco perché la regola d’oro è: agire in maniera tempestiva. Se hai rovesciato una bevanda sul cuscino del tuo sofà, ti converrà non aspettare e fare passare troppo tempo. Altrimenti permetterai alla macchia di depositare fino in profondità nel tessuto.

Dovrai afferrare della semplice carta assorbente e tamponare subito la macchia. Meglio muoverti delicatamente e asciugare, partendo dal bordo fino al centro della macchia e non il contrario. Si tratta di un piccolo trucco per contenere la portata del danno ed evitare che l’alone si ingrandisca.

I cuscini non sfoderabili in cotone, lino o microfibra andranno puliti con acqua calda e sapone di Marsiglia. Ti basterà procurarti una spugna e immergerla nella miscela. Infine, strofinare sulla macchia incriminata. Cospargi prima del sapone sulla macchia, fai agire per alcuni minuti e poi lava il tessuto. Meglio non sfregare con troppa energia, altrimenti finirai con il rovinare il divano.

La pelle andrà lavata con dell’aceto. Prima ti converrà coprire la macchia con una manciata di bicarbonato di sodio e poi passare i cuscini con una soluzione a base di acqua e aceto. Molto più facile sarà pulire i cuscini non sfoderabili di un tessuto antimacchia. Sarà sufficiente strofinare la parte che si è macchiata con un panno pulito e avrai risolto il problema in un batter d’occhio.

Macchie su cuscini non sfoderabili: gli sbagli da non fare