Gli insetti invadono casa non soltanto durante l’estate. Difatti, anche in autunno spesso le nostre case ricevono ospiti sgraditi. Le mosche sono proprio uno di questo. Tali insetti raffigurano un vero e proprio seccatura sia di giorno che di notte.

L’insetto si sistema ovunque anche in luoghi sporchi e la sua presenza in casa ci fa sorgere l’ambiente meno pulito e igienico. Per essere più sereni specialmente quando in casa ci sono bambini, l’unica soluzione è mandarle via. L’uso di insetticidi e di spray chimici può essere pericoloso, dunque meglio ricorrere a rimedi naturali che rispettano l’ecosistema e il nostro organismo. Oggi vedremo i migliori repellenti naturali per scacciarle via.

Mosche: il trucco naturale più efficace per allontanarle senza pesticidi

Impiegato per dare sprint e sapore ai piatti, il pepe è un grande rimedio naturale contro le mosche. L’odore forte e intenso della spezia, scaccia gli insetti, per questo possiamo collocarlo nei punti in cui possono accedere, come finestre e porte. Basterà una ciotola sul davanzale con dentro pepe nero in grani, dell’acqua e le mosche non oltrepasseranno la soglia di casa.

Sostanziale durante la stagione fredda per guarire raffreddori e infiammazioni nasali, l’olio di eucalipto è un altro ottimo rimedio per mandare via le mosche e le zanzare da casa. Il caratteristico aroma forte e intenso, risulta spiacevole agli insetti.

Non dobbiamo fare altro che gettare alcune gocce nel diffusore, scioglierlo con diversi cucchiai d’acqua e avremo casa libera dagli insetti. Gli agrumi donano all’ambiente un odore di pulito e brio, mentre i chiodi di garofano oltre ad aromatizzare i brasati sono ideali contro le mosche.

La soluzione migliore è porre i chiodi di garofano dentro dei limoni o arance tagliarle a fettine, sistemarle nelle ciotole e metterle nelle stanze più visitate spesso. Oltre a profumare l’ambiente allontaneranno gli insetti. Infine, per scacciare le mosche senza ricorrere agli insetticidi a base chimica possiamo prediligere quelli fatti in casa.

La soluzione creata da mezzo litro di acqua e un cucchiaio di sapone liquido o detersivo può essere spruzzata sulla soglia delle finestre o della porta e le terrà lontane da casa. Ecco dunque i miglior metodi naturali e fai da te per allontanare per sempre le mosche da casa nostra.